Curta brasileiro 'Manhã de Domingo' vence prêmio Urso de Prata

O curta-metragem brasileiro "Manhã de Domingo", do diretor Bruno Ribeiro, venceu o prêmio Urso de Prata de Melhor Curta-metragem do Júri Internacional na 72ª edição do Festival de Berlim. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16), dia de encerramento do festival.

O júri internacional comandado pelo cineasta M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido, 1999) destacou "movimentação entre ansiedade e perda" da produção brasileira: "O drama vem de momentos sutis vivenciados pela protagonista, tanto na realidade quanto em lembranças imaginárias. Com domínio extraordinário sobre a imagem cinematográfica, Bruno Ribeiro pinta o retrato de um artista que enfrenta a perda enquanto luta entre medo e desejo de vencer."

O roteirista e diretor do filme esteve presente na premiação junto a Laís Diel, produtora executiva, e Raquel Paixão, atriz, após a divulgação de um financiamento coletivo para arrecadação de recursos para a viagem.

Em seu discurso na premiação, Bruno dedicou o prêmio para sua mãe, que faleceu durante a pandemia. "Ela foi a mulher que me deu todo apoio em meu sonho de fazer cinema."

O Urso de Ouro foi entregue ao longa-metragem Alcarràs, de Carla Simón. O filme mostra a agricultura familiar na Catalunha, Espanha. Diretor sul-coreano Hong Sang-soo, com The Novelist's Film, venceu o Grande Prêmio do Júri.

A premiação alemã foi dominada por mulheres, que venceram nas categorias Melhor Roteiro - Laila Stieler por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush; Melhor Atuação - Meltem Kaptan também por Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush; e Melhor Atuação Coadjuvante - Laura Basuki por Before, Now & Then.