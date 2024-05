Show de Victor & Leo em Fortaleza é cancelado pela prefeitura após críticas do público

O festival de São João faz parte das atrações juninas e ocorre durante os dias 28, 29 e 30 de junho, no Aterrinho da Praça de Iracema. Nas redes sociais, José Sarto escreveu que determinou a substituição da dupla, e que "mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão. Em breve será anunciada a programação completa do evento".

"A PCMG concluiu pelo indiciamento de Victor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3 688/41, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima", diz o comunicado oficial da Polícia de 2017. A pena de Victor, em 2019, foi de 18 dias de prisão em regime aberto e uma indenização de R$ 20 mil à ex-mulher.