Curuzu ganha piso intertravado em reforma da prefeitura

É lindo quando no carnaval um dos artista grita de cima do trio "Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver? É o Ilê Aiyê". Mas, no dia a dia, os moradores do Curuzu não andavam muito felizes com as condições da principal rua do bairro. Atendendo a um pedido da comunidade, a prefeitura fez a requalificação do local e o resultado foi entregue nesta sexta-feira (6).

Região famosa por ser o local de partida de um dos blocos mais tradicionais do carnaval, o Ilê Aiyê, a ladeira do Curuzu estava precisando de atenção, ao menos é o que afirmaram os moradores. A merendeira Ana Regina Lima, 59 anos, contou que as calçadas estavam desniveladas e que a rua precisava de um asfalto novo. A casa dela fica na esquina da Rua do Curuzu com a Rua do Progresso, onde foi instalado um busto em homenagem a Apolônio de Jesus, um dos fundadores do Ilê Aiyê.

"Eu disse para os meninos (operários da prefeitura), 'deixem minha porta linda'. E ficou tudo bonito mesmo. Olha esse piso. Já dá para eu colocar uma cadeira aqui na frente e ficar a vontade. Ainda por cima colocaram o busto de Popó aqui em frente, do meu Ilê que eu amo de paixão", contou.

Ana Regina mora no Curuzu desde os cinco anos. Hoje, aos 59 anos, disse que o bairro estava precisando de investimentos. "Quando eu comecei a morar aqui tinha muito mato. A gente lavava roupa de ganho em uma lavanderia aqui em frente, onde hoje é o posto. O bairro cresceu e mudou bastante, e precisava de uma reforma", disse.

Os problemas eram muitos, e as obras começaram em agosto do ano passado. Foram realizados serviços de drenagem e colocação de piso intertravado, implantação de passeios e meio-fio, além do mobiliário urbano. Houve ainda o ordenamento do estacionamento, implantação de nova iluminação em LED, paisagismo, espaços de convivência, parque infantil, fiação subterrânea e colocação de pórticos de acesso e identificação do Curuzu.

A prefeitura afirma que a requalificação tem como objetivo promover melhorias urbanísticas e de mobilidade, além de valorizar a história e a cultura da localidade e dos mais de 20 mil moradores. O investimento foi de R$ 8 milhões, e foi requalificado um trecho de 1,1 quilômetros.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial e disse que foi uma "obra completa". "Piso novo, todo intertravado, acessibilidade, reconstrução do passeio, iluminação em LED", enumerou. "Resolvemos todo problema da drenagem, não há risco de dia de chuva ter alagamento, porque por baixo desse piso bonito foi feita a preparação da base", continuou. "Nós procuramos trazer um tratamento muito mais harmônico para o depósito do lixo, com os contâineres subterrâneos. Temos aqui meio fio em granito. Ou seja, posso garantir que pode ter alguma rua em Salvador tão bonita quanto, só que mais bonita do que o Curuzu não terá".

O busto em homenagem a Apolônio de Jesus, mais conhecido como Popó, fica próximo à Unidade de Emergência (UE) Mãe Hilda.