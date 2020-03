Da janela, vamos bater palmas e dar parabéns a Salvador hoje, às 18h

A anfitriã é a cidade de Salvador e você é o convidado. Às 18h deste domingo (29), quando a primeira capital do Brasil celebra 471 anos, te chamamos para bater palmas e, se o coro der certo, cantar “Parabéns” para ela. A celebração acontecerá da sua janela, varanda ou jardim, sem sair de casa em respeito ao isolamento social que estamos vivendo.

As palmas e o coro começarão a ser puxados por Iara Luz, 60 anos, e seus vizinhos de um prédio no bairro de Pituaçu. Eles receberam o convite do CORREIO, que idealizou a ação, e se animaram para celebrar Salvador. “É sempre bom valorizar o lugar onde a gente vive. Eu acho que é a alegria é a principal característica da cidade e isso me deixa feliz em morar aqui”, contou.

O CORREIO distribui, desde a última sexta-feira (26), convites para o aniversário coletivo em mensagens via WhatsApp para condomínios da cidade. Os próximos convidados, a partir de agora, quem decide são vocês. A mensagem precisa ser espalhada para que a data não passe batida. Todos são bem-vindos.

Chame seus amigos, espalhe nos grupos de mensagem e convide quem puder. Não tem dress-code, nem precisa presente, basta bater palmas e embalar a música de Feliz Aniversário no horário marcado. A ação integra o projeto Salvador Unida, criado pelo CORREIO para promover boas ações de pessoas e empresas durante a pandemia do vírus.

A celebração acontecerá no espaço que se tornou de convivência comum em tempos de isolamento voluntário onde as janelas e varandas têm sido cenário de manifestações sociais. Diariamente, palmas e panelaços ecoam pela cidade. Há até ações culturais como o Cine-Janela, criada pelos amigos Chicco Assis, Jamile Coelho e Cíntia Maria, que transformaram as janelas de suas próprias casas em salas de projeção de filmes. As películas surgiram em prédios do Dois de Julho e do Politeama.

No prédio onde Isa Veiga, 54, mora, na Pituba, o convite também foi aceito. "Acho importante comemorar o aniversário de Salvador para reforçar os laços de pertencimento dos soteropolitanos e dos que moram aqui sem terem nascido na cidade", opinou. "Vamos alegrar um pouco nosso pessoal", escreveu a servidora pública para o síndico, que também repassou o convite para os outros moradores. De visita a Salvador, onde os dois filhos ainda moram, ela, que hoje mora no Rio de Janeiro, não deixará de homenagear sua terra natal.

Historicamente, os aniversários de Salvador são comemoras com música, festivais e outros encontros. Agora, mudará apenas a forma de celebrar. Queremos fazer uma só celebração. Mesmo separados, estaremos juntos.

