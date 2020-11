Da máquina de costura de mainha para o Afro Fashion Day 

Criado ao pé da máquina de costura, o estilista baiano Ismael Soudam, de 46 anos, aprendeu a costurar com a mãe. Além de professora, ela foi também sua grande incentivadora e fonte de inspiração. Autodidata, a inclinação para o desenho facilitou o artista na profissão e, no final dos anos 80, ele iniciou sua carreira desenvolvendo e criando looks para clientes de uma das mais prestigiadas lojas de tecidos da época em Salvador.

Ismael Soudam já participou de todas as edições do Afro Fashion Day, trazendo seu estilo beachwear e sob medida no seguimento masculino e feminino. “O estilo define muito comportamento, personalidade e modo de vida. A moda, durante décadas, vem marcando seu papel cronológico, marcando épocas. Acho importante o papel inclusivo que o evento promove para o mercado de moda local, trazendo visibilidade e diversidade”, afirma.

A marca está no mercado há 12 anos. A loja própria, no Porto da Barra, costuma atender quem está em busca de conforto e sofisticação. “Está sendo um momento muito delicado e precisamos nos reinventar. Me mantenho atento às novas mudanças e trabalhando de forma personalizada para clientes fiéis à marca”.

Soudam vai trazer para a versão virtual do Afro desse ano, criações com cores quentes, assim como pede o tema do evento, que vai ser a base de puro dendê. “Achei bem interessante, um tema com mil possibilidades de inspirações, além de um belo pantone de cores vibrantes”, complementa o estilista.

Conheça mais sobre o criador: @ismaelsoudam

Criação do estilista Ismael Soudam

Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento será em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, às 19h, nas redes sociais do Correio.

