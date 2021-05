Da Rússia à análise da Anvisa: entenda a cronologia da vacina Sputnik V até aqui

Em meio à falta da Coronavac, a vacina contra covid-19 que mais imunizou brasileiros até hoje, o Brasil enfrenta outras incertezas em seu plano de vacinação: a aprovação, a importação e o uso emergencial da Sputnik V. A vacina russa que já é usada em países como Argentina e México foi o primeiro imunizante registrado no mundo contra o Sars-Cov-2.

Em março, o governo da Bahia anunciou a compra de 9,7 milhões de doses do imunizante para o estado; ao todo, serão 37 milhões de doses para os estados da região Nordeste. No entanto, no dia 26 de abril, a Anvisa negou o pedido de importação, alegando falta de documentos. A Sputnik V, assim como os imunizantes da AstraZeneca e da Janssen, usa um vetor viral - o adenovírus - para produzir a resposta imunológica.

No entanto, os cientistas russos negam e afirmam que não há relatos de efeitos adversos graves em países como Argentina e México, onde milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia a reportagem principal: Afinal, vai ter ou não vai ter Sputnik V? Entenda a situação da vacina russa no Brasil

Leia mais: 'Não tive medo de tomar a Sputnik e não senti nada', diz brasileira imunizada com vacina russa

Entenda a cronologia da Sputnik V até aqui