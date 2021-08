Dabove evita apontar erros e diz que Bahia está no caminho certo

A estreia de Diego Dabove no comando do Bahia passou longe do que os tricolores esperavam. Diante do Fluminense, no Maracanã, o Esquadrão até conseguiu ser agressivo no ataque durante o segundo tempo, mas o time voltou a cometer erros, perdeu por 2x0, e chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer pelo Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, o treinador argentino analisou a atuação da equipe em seu primeiro trabalho. Sem apontar as falhas, o comandante tratou de valorizar as chances criadas e disse que viu aspectos positivos no desempenho.

"Depois de uma semana de trabalho, há muita tristeza e bronca na derrota, mas também aspectos positivos que nos deixam tranquilos. Temos muitas coisas para seguir melhorando, mas também vimos muitas coisas positivas que nos dão esperança para a sequência", iniciou ele.

"Agora é muito rápido para analisar, têm coisas que trabalhamos durante a semana que saíram bem. Obviamente que o resultado é o que vale, mas dentro da análise que estamos fazendo, vamos mudando o que temos que modificar e continuar trabalhando o que temos que trabalhar", continuou.

Apesar das falhas defensivas, o treinador elogiou o comportamento do setor. Segundo ele, o coletivo do Bahia conseguiu se portar bem. De acordo com o Dabove, o que faltou foi acertar o pé e manter a intensidade por mais tempo durante os 90 minutos. Algo que ele vai tentar resolver durante a semana.

"Salvo os dois gols, que foram em bola parada, hoje o trabalho na defesa foi bom, melhorou em muitos aspectos, sobretudo no coletivo. No geral, a equipe teve uma ordem muito positiva e isso nos permitiu dominar até o último minuto", explicou.

"O que queremos ver é o que foi no segundo tempo, precisamos fazer durante mais tempo na partida, mas acredito que estamos no caminho correto", concluiu.

O próximo compromisso do Bahia de Dabove será no sábado (4), quando recebe o Fortaleza, às 21h, no estádio de Pituaçu, em jogo que fecha o primeiro turno do Brasileirão.

Confira outros trechos da entrevista:

Ausência de Raniele

Este é um elenco muito parecido. Raniele trabalhou bem, mas hoje ficou fora da lista de relacionados, como outros jogadores. Mas temos confiança nele e no grupo de forma geral.

Escolha da escalação

Decidimos por essa escalação porque entendemos, durante a semana, que era o melhor para a partida. Além da derrota, que nunca é bom, a equipe conseguiu coisas positivas e que dão a esperança de que com trabalho vai por um bom caminho.

Contratações

Primeiro temos que recuperar o elenco, temos um bom plantel. Depois vamos vendo com a diretoria quais reforços podem chegar. Mas estamos tendo bastante diálogo tentando escolher o melhor para o clube.

Entrada de Ruiz

Ele trabalhou muito bem durante a semana. Já o conhecíamos, ele foi analisado para ser levado ao futebol argentino, e entrou bem. Tem muito ainda para dar, mas entrou bem.

Gilberto suspenso

Vamos ver durante o trabalho da semana. Vamos nos preparar para a partida difícil contra o Fortaleza, uma pena perder o Gilberto por cartão, mas durante a semana vamos ver qual a melhor opção.