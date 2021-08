Dabove foca em ajustes e faz mistério sobre escalação do Bahia

O time do Bahia que vai enfrentar o Fluminense, na próxima segunda-feira (30), às 19h, no Maracanã, pelo Brasileirão, tem gerado expectativa nos tricolores. O duelo vai marcar a estreia de Diego Dabove, substituto de Dado Cavalcanti, no comando da equipe.

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, o Esquadrão clama por mudanças. Mas, depois de quatro sessões de treinamentos com o elenco, o novo treinador ainda não deu pistas da escalação que vai mandar à campo no Rio de Janeiro.

Na manhã desta sexta-feira (27), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Em campo, Diego Dabove e seus auxiliares comandaram um treino tático e uma atividade com foco nas finalizações, mas não esboçaram o possível time titular. A tendência é a de que o treinador só comece a montar a equipe nos dois últimos trabalhos que tem antes do confronto.

O certo é que o argentino poderá contar com o lateral Juninho Capixaba. Ele volta a ficar à disposição após ser desfalque na derrota para o Grêmio. Dabove tem buscado ainda opções nas categorias inferiores. Nesta quinta-feira (26), ele acompanhou a derrota do time de transição para o Fortaleza, pelo Brasileirão da categoria.

Por outro lado, ele já sabe que não poderá contar com os meias Thonny Anderson e Ramírez, além do goleiro Danilo Fernandes, que estão em recuperação no departamento médico.

Com 18 pontos, o Bahia vive momento complicado no Campeonato Brasileiro. O Esquadrão não vence há sete jogos e está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.