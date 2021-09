Dabove sobre empate com Bragantino: 'Sensação meio amarga'

Técnico do Bahia, o argentino Diego Dabove lamentou o empate em 1x1 com o Bragantino, na noite deste sábado (18), mas ficou satisfeito com o desempenho do time no retorno à Fonte Nova. Antes, o estádio estava funcionando como hospital de campanha para combater a pandemia de coronavírus.

"Creio que foi uma boa partida contra um rival que joga muito bem. Muitos aspectos positivos, mas também coisas para irmos melhorando. Foi uma partida muito intensa, muito boa. Sensação meio amarga, mas estou muito contente com o esforço de toda a equipe", elogiou Diego Dabove.

Artilheiro do time no Brasileirão, o centroavante Gilberto começou no banco de reservas por opção do treinador. O único centroavante que iniciou em campo foi o colombiano Hugo Rodallega, que abriu o placar do jogo com um golaço de voleio.

"Vamos vendo partida a partida quem é o melhor para a equipe. Todos estão trabalhando bem. É uma competição interna. Temos variações para ir armando o time. Tanto Hugo quanto Gilberto estão treinando bem", disse Dabove.

O técnico tricolor também comentou a atuação do zagueiro Lucas Fonseca, que falhou no gol de empate do Bragantino, anotado por Ytalo. "Creio que fez uma grande partida. Vem trabalhando bem. É um jogador histórico do clube, muita experiência. Em uma partida muito complexa".

Questionado sobre ter demorado para substituir os atacantes Isnaldo e Oscar Ruíz, o técnico Diego Dabove não se prolongou. "Demoramos o que pensamos que deveríamos demorar. Nada mais", disse.

Com o resultado diante do Bragantino, o tricolor agora soma 23 pontos e está na 14ª colocação, mas ainda pode perder posição na tabela até a 21ª rodada ser concluída e segue próximo da zona de rebaixamento. Primeiro time dentro do Z4, o América-MG tem 21 pontos e dois jogos a menos. Neste domingo (19), às 18h15, a equipe mineira visita o Corinthians.

O Bahia terá uma semana inteira para se preparar para o próximo jogo, que só acontece no dia 26, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional.