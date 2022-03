Dado confirma mudança no Vitória contra o Castanhal pela Copa do Brasil

O Vitória deve ter uma mudança entre os titulares para enfrentar o Castanhal, pela primeira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (2), o técnico Dado Cavalcanti assumiu que pretende alterar pelo menos um jogador com relação à escalação do duelo passado, contra o Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano.

"Ainda tem um treinamento a ser feito, mas existe possibilidade de mudança, que deve ser feita. Não vou adiantar a escalação, mas não vou ficar escondendo que vou mudar. A pretensão de mudança existe", disse.

"Não vou entregar qual é a escalação pois entendo que ainda tenho um tempo para isso, um treinamento para fazer pra ver se realmente vai ser satisfatório em cima do que penso para o jogo. Mas adianto, sim, que haverá mudança".

Na partida contra o Atlético de Alagoinha - que terminou em empate em 0x0 -, o treinador promoveu a estreia de Roberto entre os titulares. A tendência é que ele seja mantido no ataque, e que Guilherme Queiroz dê lugar a Erik. Seria a primeira vez que o camisa 9 não apareceria entre os 11 primeiros.

Até aqui, Queiroz esteve na escalação inicial nos seis duelos que o Vitória disputou na temporada, todos pelo Campeonato Baiano. Dado avaliou as características do jogador e revelou que já teve conversas com ele.

"É fantasioso qualquer treinador que queira mudar a característica de um atleta. A missão do treinador é extrair o melhor que cada atleta pode dar dentro de sua característica. Normal que um jogador ou outro tenha um pouco mais de dificuldade de adaptação para uma equipe, por seus companheiros, por uma forma de jogar. Essas condições em uma equipe de formação são muito mais normais ainda. Eu tenho conversado com ele, passado quais são os melhores momentos que ele pode extrair um pouco mais o que ele tem de melhor, para que possa contribuir ainda mais", afirmou.

"Ele é um jogador extremamente voluntarioso - e sempre foi assim, por todos os lugares onde passou. Não tenho dúvida que ele está contribuindo dessa forma. Sendo voluntarioso, ajudando os companheiros. Mas, obviamente, sempre existirá uma cobrança maior para o cara que carrega a camisa 9 nas costas, que a conclusão, as definições. Envolve um pouco o atleta, mas também o contexto dos companheiros, que podem contribuir. E a gente tem conversado o melhor momento da contribuição que cada um pode dar. Para que ele possa fazer o melhor dele em prol da nossa equipe, que a gente consiga, coletivamente, buscar e conseguir os resultados", completou.

Para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, havia a expectativa de Dado promover uma mudança tática na equipe, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2. A formação com dois atacantes foi usada pelo treinador no jogo-treino contra o Falcon-SE. O técnico falou sobre uma possível alteração, mas indicou que seguirá com três jogadores à frente, apenas mudando alguma peça.

"Primeiro, eu quero vencer. Quero buscar vitórias, somar pontos, sempre de três em três, e buscar sempre o topo da tabela. Isso nós não fizemos no jogo passado. Entendo apenas que, com um jogador a mais na frente, nossa equipe criou mais chances. Infelizmente, perdemos todas, não saímos do zero no placar. Mas tivemos pelo menos 10 chances criadas no jogo inteiro", falou.

"Esse feedback me faz pensar em manter um jogador a mais à frente, sim, apenas talvez mudando uma peça ou outra. Para, quem sabe, encaixar melhor essa condição de finalização, de gols em cima do nosso adversário, para criarmos uma vantagem mais expressiva, que é, exatamente, em cima do placar", finalizou.

O Vitória enfrenta o Castanhal, pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (3), às 20h30, no estádio Curuzu, em Belém. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a vaga fica com o rubro-negro.

Confira outros trechos da entrevista de Dado Cavalcanti:

Postura cautelosa ou ofensiva?

Eu entendo que uma vantagem como essa não pode ser administrada no início do jogo. Nós não podemos iniciar a partida pensando em uma condição de empate. Nossa equipe vai entrar em campo para buscar a vitória. Vamos adotar a mesma estratégia de outros jogos. Tentar criar oportunidades de gol, buscar ser a equipe ofensiva que nós fomos e que estamos sendo. Embora a gente saiba que precisa melhorar muito na eficiência ofensiva. Somos hoje, infelizmente, uma equipe que faz poucos gols. Mas entendo também que alguns detalhes podem valer nesse confronto, e a gente pode usar alguns detalhes ofensivos a nosso favor. Se o resultado não estiver vindo, no final do jogo, aí entendo que podemos utilizar esse momento para administrar alguma coisa. Mas entendo que é um erro muito grande iniciarmos uma partida como essa pensando em empatar.

Dinei

Eu desconheço essa previsão. Dinei não está apto para o jogo. Também tenho um pouco de ansiedade para ver Dinei em campo. Ele já está treinando com bola, já está fazendo treinos mais específicos, melhorando o rendimento físico. Mas, infelizmente, precisamos aguardar um pouco mais. Ele ainda vai passar por uma reavaliação do médico que fez a cirurgia para, aí sim, ser liberado totalmente. E, depois, nós precisamos pensar na condição física dele, já que se trata de uma readaptação que ele vem passando até então. Volto a falar, tem feito muito bem esse trabalho. Dinei é um jogador extremamente esforçado, muito profissional, está se dedicando ao máximo. Espero, sim, com ansiedade o retorno de Dinei. Mas ainda não temos uma previsão. Vamos primeiro esperar a reavaliação para, depois, pensar em uma data para a reestreia.

Concentração nos jogos decisivos

Nós alertamos, bem antes, que chegaríamos nesse momento decisivo. E que precisaríamos estar o mais forte possível, tanto fisicamente, tecnicamente mas, principalmente, emocionalmente. Acho que nossa equipe tem adquirido um pouco de maturidade no decorrer do Campeonato Baiano. A gente tem tido algumas dificuldades com resultados. Mas nossa equipe tem jogadores experientes, que já vivenciaram situações como essa. Mesmo os jovens jogadores que nós temos à disposição também já tiveram experiências em Copa do Brasil. Entendo que o mais importante agora é pensar jogo a jogo. Não vamos colocar quatro jogos no pacote. Vamos viver jogo a jogo. Temos primeiro essa decisão na Copa do Brasil, que precisamos ter inteligência, ser eficientes, ser competitivos, para levarmos primeiro essa classificação para Salvador.

Como evitar zebra?

Tem sido uma constante. Desde quando o regulamento da Copa do Brasil impôs a condição de jogo único na primeira fase, entendemos que é uma condição mais perigosa, onde uma noite ruim, uma infelicidade individual, uma expulsão, tudo influencia diretamente no resultado de um jogo. Entendo que as atenções voltadas ao detalhe que resolve a partida, como bolas paradas, disputas, competitividade, tudo precisa ter muito mais validade do que em uma condição de um jogo em uma competição de pontos corridos. Esse é o entendimento que eu tenho dessa competição, o que eu tenho passado para os nossos atletas. Não temos o direito de errar em um jogo único. Precisamos fazer o jogo o mais consistente, o mais equilibrado possível, para levarmos a classificação.

Mateus Moraes

A lesão [de 2021] realmente foi séria, tanto que ele não iniciou a pré-temporada como os outros companheiros. Na primeira semana de pré-temporada, ele estava ainda se recuperando. Mesmo assim, pela confiança que eu tenho no atleta, ele iniciou o campeonato jogando. O retorno dele vai acontecer de forma natural. É um jogador que confio, que tecnicamente já mostrou sua qualidade, seu valor dentro do próprio clube. Entendo que o retorno dele vai se dar de forma natural. No momento propício para isso, ele vai retornar e contribuir demais conosco nessa temporada.