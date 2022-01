Dado confirma mudanças e descarta David contra o Barcelona de Ilhéus

Dado Cavalcanti não poderá contar com um dos jogadores mais talentosos do elenco do Vitória diante do Barcelona de Ilhéus. O atacante David está fora da segunda rodada do Campeonato Baiano. "Estava contando com ele, seria um dos titulares da equipe", admitiu o técnico rubro-negro. O confronto será domingo (23), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Após divergências entre os empresários e a diretoria do Vitória durante a negociação da proposta de compra feita pelo Metalist, da Ucrânia, David não compareceu ao treino na Toca do Leão.

"Essa condição do David já está sendo administrada pela nossa direção. Infelizmente eu não tenho nem subsídios para comentar a respeito desse imbróglio. Está entregue à direção. Os diretores vão conduzir da melhor forma possível para que não saia ninguém prejudicado. (...) Vamos esperar os desdobramentos futuros, mas infelizmente não poderei contar com o atleta para o jogo", afirmou Dado Cavalcanti durante entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (21).

O comandante do Vitória também tem outra baixa confirmada. Conforme adiantou o CORREIO, o lateral direito Alemão está vetado da partida contra o Barcelona de Ilhéus. Com desconforto muscular, ele será substituído por Iury. "Existe a troca forçada do Iury pelo Alemão. É uma troca simples. O Iury fez uma excelente pré-temporada também", confirmou Dado.

Apesar das duas baixas, o técnico terá cinco reforços para a partida contra o time de Ilhéus. Recuperados da covid-19, o goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Moraes e Carlos, o volante Alan Santos, e os atacantes David e Jefferson Renan estão à disposição. Dado não revelou nomes, mas adiantou que haverá mudança.

"Eu penso em manutenção de base, mas penso em fazer trocas sim. Não sei dizer quais ou quantos jogadores vou mudar. A gente não pode esquecer que os atletas que estão retornando de covid-19 pausaram a preparação. Eles perderam tempo com a contaminação do vírus, então, talvez não estejam tão preparados assim. Por isso, a ideia é manter uma base, fazer trocas pontuais para na repetição da escalação a gente entrosar nossa equipe", explicou.