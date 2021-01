Dado Dolabella critica Caio Castro e Giovanna Lancellotti por pesca em Noronha

O ator Dado Dolabella criticou o colega Caio Castro por uma foto que este postou em que aparece segurando um peixe depois de uma sessão de pesca em Fernando de Noronha. Dado, que é vegano, não gostou do post e lembrou que a ilha é um ponto de preservação ambiental.

"É sinistro ver isso. Um cara que tem a responsabilidade de influenciar milhões de pessoas... Comemorar o aniversário dessa forma, matando o arquipélago sagrado em que ele está. Destruindo as riquezas naturais. O mais louco ainda é ver uma menina que faz campanha para o Green Peace, para proteger os oceanos, curtindo e rindo", disse Dado em um vídeo no stories.

A "menina" em questão é a atriz Giovanna Lancellotti, amiga de Caio Castro, que deixou uma risada nos comentários. Lancellotti respondeu em um post da página da blogueira Rainha Mattos, que replicou o vídeo de Dado.

"Não devo satisfação a essa pessoa, mas só para deixar claro que eu sou contra a pesca com rede, à pesca sem fiscalização, à pesca desenfreada e totalmente exploratória que temos para manter o grande comércio. mas não sou contra você pescar um peixe no seu aniversário para comer no almoço. Não sou contra a pesca de sustentabilidade que mantém vivas milhares de pessoas e aldeias que não tem acesso ao seu tofu", escreveu. Ela afirmou que tem orgulho de apoiar o Green Peace e pediu respeito. "Existem outras atitudes e comportamentos que realmente são inadmissíveis em sociedade. Foque nelas".

Caio já havia reagido a alguns comentários sobre um possível "cancelamento" sem ligar. "Vão te cancelar", escreveu uma seguidora. "Mas não passo fome hahahaha", respondeu.

A pesca com vara é liberada em Noronha fora dos limites do Parque Nacional Marítimo.