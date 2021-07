Dado elogia postura e diz que triunfo dá confiança ao Bahia

Depois de dois jogos, o Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo (4), o tricolor bateu a Chapecoense, por 2x0, na Arena Condá, e subiu para a quinta colocação.

Os gols do tricolor só saíram no segundo tempo, após a entrada de Gilberto, que anotou um dos tentos e deu passe para Rodriguinho fazer o outro. Apesar das chances desperdiçadas no primeiro tempo, o técnico Dado Cavalcanti elogiou a transição ofensiva do Esquadrão.

"A gente criou. No primeiro tempo não tivemos poder de infiltração, mas jogamos pelo lado. Tivemos uma finalização do Maycon, do Rodrigo, o Daniel chutou de fora... Não tomamos contra-ataques. A perda de bola acontecia, mas estávamos equilibrados para retomar a bola rapidamente. Evolução muito grande visto o que apresentamos contra o América-MG", disse Dado.

Ainda segundo Dado, o triunfo fora de casa traz confiança para o time. O Bahia vinha de duas derrotas seguidas para Palmeiras e América-MG. Foi a primeira vez que o Esquadrão bateu a Chapecoense fora de casa.

"Qualquer resultado favorável traz confiança, mas eu acho que o mais importante na retomada está no momento em que fomos mal contra América e hoje fomos muito bem, que é a transição defensiva. Continuamos empurrando o adversário e tomamos os contra-ataques, mas conseguimos neutralizar. Isso foi fundamental para o jogo passado. Isso trouxe um alerta, viemos vacinados e mais responsáveis na hora de agredir... Chegamos com menos gente no ataque para retomar a posse", disse.

Num jogo em que mais uma vez Dado precisou poupar alguns jogadores por conta do cansaço imposto pela maratona que o Esquadrão vem enfrentando na temporada, o treinador voltou a ser questionado sobre a necessidade de reforços.

O treinador chegou a projetar que o clube anunciaria entre dois e três reforços até o final do mês de junho, mas até o momento apenas o zagueiro Ligger desembarcou na Cidade Tricolor. A diretoria busca pelo menos um atacante.

"Nós estamos fazendo um bom campeonato, uma boa Série A. Viemos de um título de Copa do Nordeste, finalizamos a Série A classificando a equipe para a Sul-Americana com as nossas carências, mas compreendendo o que o elenco pode nos dar. Sabemos que é necessário utilizar mais jogadores, a nossa direção está correndo atrás para deixar nosso elenco mais cascudo, mas é bom ver o que esse elenco está nos dando. Os resultados adversos virão, mas nossa entrega é clara. Vamos continuar trabalhando e a diretoria está buscando deixar nosso elenco mais forte", explicou.