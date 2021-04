Dado fala sobre reformulação e não descarta novas saídas no Bahia

Em processo de reformulação, o elenco do Bahia tem ganhado outra cara em relação ao grupo que disputou as competições da temporada passada. Ao todo, o tricolor já contratou nove jogadores e viu outros oito atletas deixarem a Cidade Tricolor - conta que vai crescer para nove com a saída de Gabriel Novaes, negociado pelo São Paulo ao Red Bull Bragantino.

A mudança de peças e perfil vai continuar nos próximos dias. Pelo menos é o que garante o técnico Dado Cavalcanti. De acordo com o treinador, o grupo ainda passa por uma avaliação e o clube pretende fazer novas movimentações no mercado.

"Vamos ter outras peças, estamos trabalhando em reforçar o nosso elenco. Falei antes que o elenco passaria por reformulação. Valorizei as saídas do Gregore, Ronaldo, Ernando. Mas ainda estaremos envolvidos com novas chegadas e possivelmente novas saídas para que nossa equipe tenha o poder com o nível de jogadores que esperamos", disse o treinador.

Entre o planejamento anunciado pela diretoria do Bahia no início de março e o que já foi executado pelo clube, algumas coisas mudaram. A ideia inicial do tricolor era de fazer apenas contratações pontuais para repor as baixas que o time teve após o Brasileirão. Estavam previstas as chegadas de um goleiro, um zagueiro, dois ou três volantes e um ou dois atacantes.

Na defesa, o Bahia ampliou o número de zagueiros e investiu nas chegadas de Germán Conti e Luiz Otávio. A conta também cresceu entre os volantes. Com o anúncio de Lucas Araújo, do Grêmio, o Esquadrão soma quatro reforços. O setor ganhou ainda a presença do meia-atacante Thaciano, que também estava no time gaúcho.

De acordo com Dado, em alguns casos as contratações foram oportunidades de mercado. Ele cita como exemplo Lucas Araújo, tratado como joia no Grêmio e que acertou sem custos com o Bahia até o fim de 2023.

"É oportunidade nossa, já acompanhava, vinha sendo monitorado desde a base do Grêmio. Surgiu a oportunidade de vir, contrato é longo. Pretensões não são apenas esportiva, do cara chegar aqui e de imediato colocar para jogar. O trabalho com ele será a médio e longo prazo, com qualidade técnica que faz a bola andar. Vai se adaptando pouco a pouco e com certeza vai ter período maior para ter mais repetição e sequência", explica.

Foco no ataque

Apesar das nove contratações, o Bahia ainda tem lacunas para serem preenchidas no elenco. De acordo com apuração do CORREIO, o tricolor tem mapeado o mercado em busca de um goleiro para disputar posição com Douglas. Vale lembrar que o clube já contratou para essa temporada o jovem Dênis Júnior, de 22 anos, que pertence ao São Paulo.

Outro foco é o setor ofensivo. Com as saídas de Clayson, Marco Antônio, Thiago - negociado ao New York City -, e Gabriel Novaes, o setor sofreu um esvaziamento. Até o momento o único reforço foi o paraguaio Oscar Ruiz, que já treina com o elenco na Cidade Tricolor. Novos jogadores de beirada devem ser contratados.

Nos últimos dias o nome do uruguaio Abel Hernández, do Internacional, ganhou força na Cidade Tricolor. O centroavante de 31 anos tem contrato apenas até junho e na teoria chegaria para disputar posição com Gilberto.

Nesse meio tempo, o Bahia tem avaliado também os atletas que fazem parte da equipe de transição e disputam o Campeonato Baiano. O valente Raniele tem sido puxado para o time de cima por Dado Cavalcanti e deve ser efetivado após o estadual. O mesmo pode ocorrer com jogadores que têm ganhado certo destaque. Entre os mais cotados aparecem os zagueiros Ignácio e Gustavo Henrique, o lateral direito Renan Guedes, o meia Bruno Camilo e os atacantes Marcelo e Ronaldo.