Dado valoriza classificação do Bahia e elogia goleiro do Vila Nova

O resultado do triunfo entre Bahia e Vila Nova, que classificou o tricolor para as oitavas de final da Copa do Brasil, foi magrinho: apenas 1x0. O placar, no entanto, contrasta com o volume de chances criadas pelo tricolor ao longo da partida.

Entre o fim do primeiro tempo e a segunda etapa, o Esquadrão viu o goleiro Georgemy operar milagres e evitar que o time goiano voltasse para casa com um placar elástico na bagagem.

Após a partida, o técnico Dado Cavalcanti elogiou o goleiro e reconheceu que, mesmo pecando no passe final em alguns momentos, o Bahia poderia ter aplicado uma goleada em Pituçu.

“Nós criamos muito, tivemos 11 chances claras de gol no jogo. Eu destaco o goleiro do Vila Nova, que teve uma atuação estupenda. Acho que foi o melhor em campo, mesmo com a falha no gol do Gilberto. Houve o erro forçado, se o Gilberto não estivesse pressionando a bola não entraria. Hoje não tivemos tanta tranquilidade no último passe, mas eu valorizo a criação. Em condições normais a gente sabe que conseguiríamos fazer mais gols do que foi hoje", analisou o treinador.

Questionado se o elenco precisar focar nos treinos de finalizações durante os trabalhos na Cidade Tricolor, Dado explicou que a batida intensa de jogos não tem deixado a equipe se preparar da maneira mais adequada. Neste domingo (13), o Bahia tem um novo desafio, quando recebe o Internacional, às 20h30, em Pituaçu, pelo Brasileirão.

"Nós não temos nem tempo de fazer prioridade em relação aos treinamentos. A prioridade é o descanso, recuperação. Nós estamos em uma batida muito pesada e a maioria do grupo eu só vou ter na mão no sábado para fazer um treino mais leve, de ajustes táticos, para o jogo de domingo contra o Inter. Infelizmente essas correções mais finais, ou mais específicas, vão ficar em segundo plano", continuou ele.

Já sobre a classificação na Copa do Brasil, Dado Cavalcanti tratou de valorizar a conquista e lembrou que o Bahia segue 100% na competição. O próximo adversário do Esquadrão será conhecido através de sorteio.

"A competição é muito traiçoeira. Estamos hoje aqui refletindo sobre um jogo em casa que vencemos por 1x0, enquanto vários concorrentes, candidatos ao título, com porte muito maior, estão chorando uma desclassificação. Vamos enaltecer o que aconteceu hoje aqui. Classificamos vencendo as duas partidas, estamos 100% no campeonato. Sabemos que na próxima fase vamos enfrentar adversários mais bem preparados, mas também estamos bem fortes no campeonato", afirmou.