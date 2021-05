Dancinha de Gil do Vigor na Ilha do Retiro gera ataque homofóbico

Um áudio que circula nas redes sociais mostra que o ex-BBB Gilberto, mais conhecido como Gil do Vigor, foi alvo de ataque homofóbico por parte de um dos conselheiros do Sport. O clube pernambucano, para o qual Gil torce, organizou uma vista do economista à Ilha do Retiro, mas o "tchaki-tchaki" dançando por ele ocasionou comentários preconceituosos.

O áudio é atribuído ao conselheiro Flávio Koury. “1,2 milhões de visualizações. Arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar… Vai ser lindo!”, diz ele na mensagem.

Ele considerou que "pegou mal demais" a dança de Gil e fez um ataque ao PT. “Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso”, afirma o conselheiro.

Agora, uma campanha nas redes sociais pede a expulsão do conselheireiro. "Fiz a solicitação formal porque este senhor não pode representar o Sport. Ele não tem respeito por ninguém, ofende diretores, técnicos, jogadores e, agora, parte da nossa torcida. Não há espaço para quem pensa dessa forma", disse o deputado estadual Romero Albuquerque (PP), ao blog do Jamildo, do Nordeste 10.

O ex-BBB comentou a notícia, afirmando que está sendo doloroso. "Primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB e posso garantir, ainda machuca MUITO! Mas sigo firme e providências serão tomadas. Tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo...... É muita dor", escreveu.