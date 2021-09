Dani Alves quase fechou com outro clube brasileiro após São Paulo

Livre no mercado da bola após deixar o São Paulo, Daniel Alves foi cobiçado por outros clubes brasileiro e do exterior. Mas, apesar de ter recebido várias propostas, decidiu não assinar com ninguém até o fim do ano. O baiano, porém, admitiu: ficou balançado com uma oferta.

Em entrevista ao podcast Flow Sport Club, o jogador contou que a negociação com o Athletico-PR quase vingou, e destacou que gostaria de trabalhar com o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia. Mas, no fim, optou por não acertar com o clube.

"Recebi bastante ofertas. Mas, sendo bem sincero, eu peco muitas vezes por isso, mas aqui no Brasil, se eu pudesse estar do lado, ia ser do Petraglia. Esse cara é uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de não participar de um sistema, de acreditar naquilo que faz. O cara te explica as coisas, e você se apaixona pelo cara", disse.

"Eu balancei. Mas eu falei, calma, vamos dar um tempo para tudo isso, assimilar. Dar um tempo para eu colocar as ideias no lugar. Qual o preço (estou) disposto a pagar? Não estava, então acabou", completou.

Além do Athletico-PR, o Flamengo e Fluminense demonstraram interesse no lateral. Com o tricolor carioca, aliás, Daniel Alves teve conversas mais avançadas, e o Flu ficou confiante no desfecho positivo. Mas um acordo não foi firmado entre as partes, e a negociação foi encerrada.

Sem acertos, Daniel Alves preferiu não assinar com nenhum clube até o fim do ano. No Brasil, o período de inscrição de jogadores na Série A terminava na última sexta-feira (24). Na Europa, as principais janelas estão fechadas. Assim, só restaria ao baiano ligas secundárias ou mercados em outros continentes.