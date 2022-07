Dani Calabresa é dispensada da Globo após sete anos

Dani Calabresa, apesar de aparecer constantemente na Globo, foi dispensada da empresa em dezembro de 2021. No entanto, a humorista estava com contratos temporários com a emissora desde o CAT BBB 2022, quando Rafael Portugal foi dispensado.

A participação dela no quadro do reality show foi um projeto por obra. A famosa, segundo apurações do site Notícias da TV, estaria em negociação com a Globo para apresentar, novamente, o CAT BBB do próximo ano.

"Trabalho com contrato por obra. É legal, porque adoro trabalhar na Globo, mas a gente tem tantas outras oportunidades. Eu tenho vontade de voltar para o BBB 23. Amei fazer o programa", disse Dani durante o lançamento do filme O Palestrante.

Ela ainda ressaltou que esse novo estilo de contrato, na verdade, é bom para que o arista consiga fazer outros trabalhos e que não fique preso apenas à emissora.

"Este modelo de contrato [por obra] possibilita parcerias diferentes, permite que o artista varie. Eu acho moderno. Pode ser que daqui a um ano eu esteja chorando debaixo da ponte", brincou em entrevista ao site Splash, do UOL.