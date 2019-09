Daniel Alves celebra volta de Neymar e exalta 'nível muito alto'

Capitão da seleção brasileira, o baiano Daniel Alves comemorou a volta de Neymar. O atacante não jogava havia três meses, foi titular do time verde e amarelo no amistoso contra a Colômbia, deu assistência para Casemiro abrir o placar e marcou o segundo gol no empate por 2 a 2, na noite desta sexta-feira (6), em Miami, nos Estados Unidos. Após a partida realizada no Hard Rock Stadium, o lateral-direito elogiou o camisa 10.



"Sempre uma alegria ter o Neymar fazendo o que ele mais sabe, que é jogar futebol, desfrutando e tentando fazer seu melhor pela seleção. É satisfatório. Temos um carinho especial por ele. Quando ele está focado, o nível é muito alto. Ficamos felizes. Estamos aqui para ajudá-lo para que as coisas fluam dentro de campo para ele. Sabemos da qualidade do Neymar", afirmou Daniel Alves.

(Foto: Michael Reaves/ AFP)

O lateral-direito também analisou o amistoso contra a Colômbia. Foi a primeira partida da seleção brasileira após o título da Copa América conquistado em julho. O time canarinho abriu o placar, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo e buscou o empate na etapa final.



"Jogo difícil, o rival do outro lado tem muita qualidade, mas acredito que tivemos mais chances do que eles, poderíamos ter conseguido a vitória. Acabou sendo o empate, saímos com um gostinho meio amargo. Não existe amistoso com a seleção brasileiro, todo jogo é muito disputado", afirmou Daniel Alves.



A seleção brasileira agora se prepara para enfrentar o Peru, adversário da final da Copa América. O amistoso será realizado no Los Angeles Memorial Coliseum, na próxima terça-feira, a partir da meia-noite (no horário de Brasília).