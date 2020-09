'Daniel Alves é velho demais para estar mimado', diz comentarista

O comentarista esportivo Celso Unzelte, dos canais ESPN Brasil, se irritou com uma postagem feita na última terça (29) por Daniel Alves, antes do jogo do São Paulo contra o River Plate, pela Libertadores. O time está em situação complicada no grupo D do torneio e precisa da vitória na Argentina, nesta quarta-feira (30), para continuar sonhando com a vaga nas oitavas de final.

"Um sentimento que, por mais que tentem matá-lo, sempre estará em um lugar intocável", escreveu Daniel Alves.

Durante o programa Bate-Bola Debate desta quarta, Unzelte saiu do sério. O jornalista recordou a recente polêmica quando o jogador apareceu tocando percussão - com o braço lesionado -, cobrou que o baiano assuma "as coisas que faz" e disparou que, apesar de experiente, o atleta é mimado.

"É engraçado, tamanho marmanjo botando sempre a responsabilidade nas costas dos outros. 'Por mais que tentem matar...' Fui eu que fui tocar tan tan e coloquei em rede social? Achei engraçado. 'Por mais que tentem matar...' Quem está tentando é ele. Ele que assuma o rabo do gato das coisas que ele faz. Sempre é a imprensa, o público o torcedor... Está todo mundo errado e o cara está certo", disse o comentarista.

"Estou meio cheio. É muito mimado. É um cara velho demais para estar mimado desse jeito. Tá na hora de cair na real", continuou.

O São Paulo é o terceiro colocado Grupo D, com quatro pontos somados em quatro jogos - uma vitória, um empate e duas derrotas. Nesta quarta, o time encara o River, às 21h30, na Argentina pela quinta rodada. Caso perca, não terá mais chances de avançar às oitavas.