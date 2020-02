Daniel e Ivy vencem a sexta prova do líder do BBB 20; paredão será triplo

Daniel Lenhardt e Ivy Moraes venceram a sexta prova do líder do Big Brother Brasil (BBB 20). Embora a prova fosse de resistência, ganhava a disputa a dupla que enchesse o tanque até que a bolinha com a cor da tintura chegasse à superfície. "Não acredito, obrigada, Deus! Meu filho!", comemorou Ivy.

Os dois se abraçaram e se emocionaram muito. Babu, Prior e Guilherme não ficaram muito felizes com o resultado. O ator chorou muito e Prior seguiu para a academia, revoltado.

Daniel e Ivy agora poderão escolher quem ficará com a liderança e quem ganhará R$ 10 mil e um ano em compras na marca de beleza patrocinadora da prova.

Entenda a prova do líder

Rapidez e precisão - essas eram as duas habilidades testadas nessa prova. "Cada participante deve usar o seu cone para levar o líquido de um tanque para o outro. Até que a bolinha com a cor da tintura chegue à superfície. Somente o brother que estiver com a bolinha na mão poderá apertar o botão para finalizar a prova. Ganha a dupla que fizer isso primeiro", explicou o apresentador durante o programa ao vivo.

Ainda de acordo com o apresentador, embora a prova esteja sendo feita em dupla, a liderança é individual. Um dos brothers ganha a liderança e outro, R$ 10 mil reais. O apresentador também avisou que a liderança da semana não terá veto.

Antes da prova começar, Rafa vetou Guilherme, Prior e Mari. Os brothers foram divididos em seis duplas e cada integrante sorteou o número da raia que deveria ocupar: na raia 1 ficaram Pyong e Rafa; Ivy e Daniel na 2; Thelma e Babu na 3; Gabi e Victor Hugo na raia 4; Marcela e Gizelly na 5 e, por fim, Manu e Flayslane na raia 6 - segundo Tiago informou um pouco antes, em uma enquete no site do programa, o público decidiu premiar os participantes que estivessem nessa posição e as sisters ganharam duas bicicletas elétricas.