Daniel elogia reforços do Bahia e mira parceria com Goulart: 'Podemos jogar juntos'

A concorrência por uma vaga no meio-campo do Bahia está alta. Com a chegada de Ricardo Goulart, o tricolor viu aumentar a disputa entre os atletas que têm a missão de criar as jogadas ofensivas da equipe. Camisa 10 do Esquadrão desde o início da temporada, o meia Daniel elogiou a contratação de Goulart. Para ele, o jogador vai elevar o nível da equipe durante a disputa da Série B

“É muito boa a chegada dele, um jogador de alto nível, que dispensa comentários. Só quem ganha é a gente, é o Bahia. Todo mundo aqui está com o pensamento de acesso. Tenho certeza de que a gente pode atuar juntos. Eu posso fazer mais de uma função, ele também. Isso vai ficar para o Enderson escolher qual o esquema que a gente vai jogar. Quem estiver em campo vai ajudar o Bahia da melhor maneira”, afirmou.

A janela de contratações do Bahia no segundo semestre foi agitada. Restando pouco mais de uma semana para o fim do prazo de transferências, o tricolor apresentou cinco jogadores. Além de Goulart, desembarcaram no CT Evaristo de Macedo o lateral Marcinho, o zagueiro Gabriel Noga, e os atacantes Copete e Igor Torres.

De acordo com Daniel, o salto de qualidade que o grupo deu está sendo sentido durante os treinos na Cidade Tricolor.

“Está sendo bom, estão chegando reforços de qualidade. A gente vê como os treinos estão mais disputados, todo mundo quer uma brecha e isso ajuda a não se acomodar. Isso é muito bom para o time, para o clube na busca do acesso”, analisou.

Com 37 pontos, o Bahia é o atual terceiro colocado do Brasileirão. O triunfo sobre o CSA, neste sábado (6), na Fonte Nova, colocará a equipe na segunda colocação. Daniel acredita que o Bahia pode ter um desempenho ainda melhor no segundo turno. Ele lamentou alguns pontos perdidos, mas disse que o elenco está focado no acesso.

“A gente fez um primeiro turno muito bom, mas pecamos, deixamos escapar pontos que foram por detalhes. Acho que estando mais ligados nesse returno, dá pra a gente fazer um segundo turno melhor”, finalizou.