Daniel lamenta empate e mira jogos do Bahia em casa para conseguir o acesso

O Bahia segue o seu calvário na reta final da Série B. Diante do Novorizontino, o tricolor saiu na frente, mas cedeu o empate por 1x1 e completou o quinto jogo sem vencer no Brasileirão. Após a partida, o meia Daniel lamentou o resultado, mas depositou as esperanças nos jogos da equipe na Fonte Nova. Neste sábado (8), o tricolor recebe o Brusque, às 16h, pela 34ª rodada.

"Não era o resultado que a gente queria. Hoje, a gente veio com a proposta de ficar com a bola. Agora só faltam cinco jogos. Nossa torcida vai lotar o estádio no sábado e a gente espera poder retribuir para conseguir os três pontos em busca do acesso", disse o meia do Bahia.

Faltando apenas mais cinco jogos para o fim da Série B, o Bahia viu aumentar a pressão pelo acesso. Os resultados ruins fizeram o tricolor queimar a gordura que acumulou durante a competição. A distância para o 5º colocado, que chegou a ser de 9 pontos, caiu para quatro. E pode ficar ainda menor.

Caso o Ituano vença o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), no Mineirão, chegará aos 50 pontos e ficará a três do Bahia. Até o fim da Série B, o Esquadrão terá três jogos em casa e dois fora para garantir o retorno à primeira divisão.