Daniel recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra São Paulo

Depois de vencer o Juventude por 1x0, na noite desta quarta-feira (7), no estádio de Pituaçu, e embalar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Bahia agora muda o foco e já pensa no duelo contra o São Paulo.

Neste sábado (10), o Esquadrão visita o time paulista às 19h, no Morumbi. Para o duelo, o técnico Dado Cavalcanti vai ser obrigado a mexer no time. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Para a vaga no meio-campo, Dado tem algumas opções. Disputam a titularidade os volantes Patrick - que nos últimos jogos ficou no banco para Jonas -, Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Edson e Pablo.

Ainda tratando da lesão na coxa, o zagueiro Germán Conti também segue fora. O jogador vem trabalhando na academia e nos próximos dias deve iniciar a transição para o campo. Nesta qinta-feira (8), o elenco se reapresenta e inicia a preparação para o confronto.

Com 17 pontos, o Bahia está na sexta colocação do Brasileirao. Já o São Paulo venceu a primeira partida na última rodada e é o 16º, com oito pontos.