Daniel Rios, vereador de Salvador, morre aos 46 anos

Morreu neste domingo (14) Daniel Rios, vereador de Salvador que estava em sua segunda legislatura. Daniel tinha 46 anos e era filiado ao Patriota.

Em 2016, ele foi eleito para a Câmara com 10.761 votos, tornando-o 15º edil mais votado. Ele é irmão do deputado estadual David Rios (PSDB).

O prefeito Bruno Reis suspendeu uma coletiva marcada para esta segunda-feira (15) e decretou luto oficial de dois dias na capital baiana. Ele lamentou a perda. "Ele deixa um legado incontestável de serviços prestados às comunidades mais carentes e sempre será lembrado por isso. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos do neste momento de profunda tristeza", escreveu o prefeito nas redes sociais.

O secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, disse que perdeu um irmão. "Hoje Salvador perdeu um grande vereador, e eu perdi um irmão que a política me deu. Daniel Rios deixa um grande legado para essa cidade que tanto amamos. Meus sentimentos à família e os amigos desse cara de coração tão grande. Vai em paz, irmão!", escreveu.

O presidente nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ressaltou a trajetória do vereador na Câmara. "Sempre disposto a defender suas bandeiras, Daniel Rios foi um grande parceiro da Prefeitura, contribuindo muito para aprovar todos os projetos de interesse da população. Exerceu o seu trabalho com ética, dignidade e muito respeito. Que Deus conforte os amigos e familiares".

Colega de Casa, a veradora Marta Rodrigues (PT) também lamentou a perda e lembrou da luta do vereador pelas pautas da área de saúde. "Muito triste perder um colega de Casa, que exercia um trabalho em prol do povo, mas também um homem que defendia suas causas com respeito e que na Casa lutávamos juntos pela melhoria da saúde pública e pelo fortalecimento do SUS", declarou a petista. A vereadora Ireuda Silva (Republicanos) disse que a morte do colega é uma grande perda. "Lamento profundamente o falecimento do vereador Daniel Rios. Nos últimos anos em que foi meu colega de casa, ele sempre teve uma atuação marcada pela defesa dos interesses do povo de Salvador, honrando suas bandeiras e suas causas. Toda a minha solidariedade à família e aos amigos neste momento tão difícil", disse.

A bancada de Oposição da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) também se manifestou sobre a perda. "Nestes dias tão difíceis, a perda de uma pessoa tão querida se torna ainda mais dolorosa. Ficarão as lembranças de um homem público comprometido com as pessoas e de bom coração, assim como seu irmão, nosso amigo David Rios, a quem deixamos um abraço fraternal", afirmou o deputado estadual Sandro Régis (Democratas), líder do bloco, em nome de toda a bancada.

Trajetória

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Daniel Rios também é empresário, músico e produtor musical.

Ele nasceu em 9 de maio de 1974 em Pé de Serra, município da Bacia do Jacuípe, mas ainda cedo mudou-se com a família (a mãe, professora Eurides da Silva Rios, e o pai Jessé Carneiro Rios) para Feira de Santana, onde cresceu e realizou os primeiros estudos.

Ele é o caçula dos cinco filhos do casal Jessé e Eurides: o médico e deputado estadual David Rios, Cézar, Saul e Cristina Rios.