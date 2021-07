Daniel tem pena revertida e está livre para enfrentar Atlético-MG

O Bahia ganhou um reforço importante para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Daniel teve a suspensão convertida em multa e vai poder defender o tricolor.

Daniel havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga na final da Copa do Nordeste, quando o Bahia venceu o Ceará, no Castelão, e conquistou o tetracampeonato.

Inicialmente ele pegou gancho de seis jogos, mas conseguiu benefício do efeito suspensivo. No entanto, após novo julgamento, o STJD decidiu ampliar a pena para oito partidas. Como a Copa do Nordeste é competição organizada pela CBF, a punição estava sendo cumprida no Brasileirão e Copa do Brasil.

O jogador tinha ainda mais quatro duelos para cumprir, mas o Bahia conseguiu a reversão para o pagamento de multa. A mesma situação viveu o lateral Nino Paraíba, que chegou a ser punido com dez jogos.

Com a liberação, Daniel será titular diante do Atlético-MG. Nesta terça-feira (27), o Esquadrão fez o último treino antes da partida. No CT do Cruzeiro, o técnico Dado Cavalcanti finalizou a preparação, mas não deu pistas do time que inicia o confronto.

O jogo de volta entre Bahia e Atlético será na próxima quarta-feira (4), com mando do tricolor, mas o local ainda não está definido. Inicialmente o jogo seria disputado em Pituaçu, mas o clube baiano terá que cumprir punição, também por conta da briga na final do Nordestão.