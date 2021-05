Daniela Mercury e Malu Verçosa listam seus restaurantes preferidos em Salvador

Quais são seus restaurantes preferidos? O Alô Alô Bahia pediu à cantora Daniela Mercury e à jornalista Malu Verçosa que criassem uma lista afetiva e compartilham-se com os leitores do site.

As escolhas do casal trazem uma gastronomia variada: Shiro, na Graça; Casa Di Vina, em Itapuã; Soho, na Bahia Marina; Pasta em Casa, no Rio Vermelho e Pizzaria da Chapada, no Itaigara.

"São lugares que têm atendimento excelente, onde os funcionários nos conhecem, comida maravilhosa e sempre nos sentimos em casa", diz Daniela.

"Estamos com muita saudade de ir nesses restaurantes e esperamos que a pandemia passe logo para que possamos voltar a curtir as maravilhas da nossa cidade", completa Malu.

A matéria faz parte de uma série especial, para celebrar o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho.

