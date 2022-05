Daniela Mercury e Malu Verçosa prestigiam casamento de Lula e Janja

A cantora baiana Daniela Mercury e sua esposa, a jornalista Malu Verçosa, marcaram presença no casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com socióloga Janja Silva, nesta quarta-feira (18), em São Paulo.

"Dia de celebrar o amor", escreveu Daniela marcando os noivos no Instagram. "O amor sempre vence e a gente sabe muito bem disso! Toda felicidade do mundo para @lulaoficial e Janja", escreveu a jornalista ao publicar a mesma foto.

Com a temperatura média de 10° na capital paulista, o casal optou por looks totalmente pretos e sobreposições para fugir do frio. Malu escolheu uma jaqueta de couro por cima de um vestido de renda, já a cantora apostou em uma peça longa e com estampa minimalista por baixo de um casulo assimétrico. Botas pretas completaram os looks.

A lista de convidados, restrita a 150 pessoas, foi apontada como uma das principais dificuldades do casal. Um dos critérios do casal foi incluir na lista pessoas igualmente amigas dos dois. Chico Buarque e a esposa, Carol Proner; Gilberto Gil e Flora Gil e Daniela Mercury e Malu Verçosa estão na seleta lista, que não inclui muitos familiares.

Este será o terceiro casamento de Lula. O casal mora junto desde 2019, quando assumiram publicamente o relacionamento, após Lula sair da prisão.

Janja irá usar um vestido assinado pela estilista Hêlo Rocha, segundo a Universa. Será um vestido longo, em organza na cor off white e coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. O vestido começou a ser produzido em janeiro e, até a última sexta-feira (13), já foram feitas quatro provas.

A benção ao casal deve ser dada por dom Angélico Sândalo Bernardino, que conhece Lula desde os anos 1970.