Daniela Mercury lança o clipe de 'Rainha da Balbúrdia'; assista

A cantora Daniela Mercury antecipou o lançamento do clipe de A Rainha da Balbúrdia, que foi divulgado nesta sexta-feira (29), ao invés da data prevista anteriormente, dia 2 de dezembro. Ela fez uma enquete no Instagram para saber se os fãs queriam que a data fosse antecipada e divulgou o vídeo depois do resultado positivo.

O clipe foi totalmente produzido em Salvador, com roteiro e direção de Jana Leite, que trabalha pela terceira vez com a cantora. “Daniela permite que eu me desafie cada vez mais. E Malu não desiste nunca (risos). A Rainha da Balbúrdia é a resistência da arte. Trago pra esse clipe muitas referências afetivas: da infância, do circo, do teatro, do cinema e da própria Daniela. É uma honra e um abraço fortão poder dar forma e cor a uma música assim em um ano tão difícil. Enquanto ameaçam a cultura e a educação, a gente transforma dois ônibus em uma ocupação carnavalesca, cheio de livros e poesia, transbordando amor e respeito pela estrada, até esse pesadelo passar. E vai passar. Daniela é essa coragem", avalia a diretora.

(Foto: Celia Santos/Divulgação)

A gravação usou dois ônibus como cenário para a coregrafia. A festa da balbúrdia foi inspirada no filme "Priscila, a Rainha do Deserto". Oito bailarinos baianos participaram. As cenas externas foram gravadsa com o ônibus saindo do complexo Horto Bela Vista. As cenas internas foram gravadas no ônibus Balada Salvador. Demais cenas foram feitas no pátio do Wet'n Wild, Estrada do Parque Tecnológico e na R5 Produtora. Pedro Caldas cuidou da cenografia dos dois veículos e Marcelo Brito é o direitor de fotografia. No clipe, Daniela usa nove looks, todos do estilista João Pimenta, também responsável pelas roupas dos bailarinos.

Daniela diz que a música "fala de esperança e da força do Nordeste do Brasil". "Somos um povo feito de sol e música, somos resistência apenas por existir. Na área artística e do conhecimento, de produção acadêmica, além de muitas outras, nós nordestinos somos destaque. Não é à toa que tem a referência aos maravilhoso filme brasileiro Bacurau. A arte é resistência. Não há nada que nos oprima ao ponto de nos calar. Por isso, dediquei o videoclipe aos professores, reitores das universidades, estudantes, cientistas e todos que acreditam e lutam pela educação pública, pela democracia, pela paz, pela natureza, pela justiça social e pelos direitos humanos no Brasil e no mundo.”, diz.

