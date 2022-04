Daniela Mercury reúne artistas para confraternização em torno do ex-presidente Lula

A cantora Daniela Mercury abriu sua casa, nesta quinta-feira (31), no bairro de Itapuã, para confraternização em torno da passagem do ex-presidente Lula pela capital baiana.

De acordo com informações do Alô Alô Bahia, diversos artistas estiveram por lá, como Margareth Menezes, Illy, Hiran e Jorginho Velloso, além de Vovô do Ilê, fundador e presidente do bloco afro Ilê AyIê.

O governador Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o candidato a governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, também estiveram presentes ao lado de boa parte da cúpula petista no estado.

