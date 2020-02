Danniel Vieira confirma arrastão na Quarta de Cinzas: 'precisamos nos divertir'

Ainda estamos no quarto dia de Carnaval de Salvador, mas quem está preocupado com o fim da festa, pode ficar tranquilo. Isso porque o cantor Danniel Vieira confirmou, nesse sábado (22), que vai rolar o tradicional arrastão na Quarta de Cinzas. O cantor esteve no Camarote Salvador nesse sábado (22).

"O Arrastão vai ter, sim. Por conta própria minha e de Léo Santana. Pagamos todas as taxas à prefeitura. Não pode deixar de ter arrastão, porque nós, que trabalhamos, precisamos nos divertir", explicou o cantor. A única preocupação dele agora é sobre qual fantasia usar no dia da festa.

“Esse ano, estamos em conflito quem vamos homenagear, Guarda Municipal ou agente da Transalvador. Ambos merecem. São pessoas que assim como nós todos estão trabalhando no carnaval, que dão duro. Não é fácil o trabalho nessa cidade. A Transalvador está fazendo um trabalho muito bem feito. Muita gente fica chateada, mas toda norma exige rigor", afirmou.

Danniel já organizou a agenda para ter dias de descanso após o Carnaval. "No Carnaval, me divirto vendo as pessoas se divertirem. Minha missão é levar a alegria para as pessoas. Depois do Carnaval, vou passar 10 dias de férias, ir para a praia, dar atenção a família. Depois, vamos gravar o clipe da música Ostentação, que lancei no dia 6 de dezembro”, contou.

