‘Dar o Brasil para Sonic’: trabalho escolar com promessas para o Brasil viraliza

As “promessas de campanha” feitas por 17 crianças da turma do “Pré I-B” viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (7), devido às ideias inusitadas dos pequenos. “Chamar o Batman para não ter briga”, “dar o Brasil para o Sonic”, “casa e roupa”, “piscina e festa todo dia” e “moto para todos” são algumas das respostas dadas em um trabalho escolar com pergunta “se eu for eleito, eu prometo”.

A localização e o nome do colégio não foram descobertos até o momento, mas, em tempo de disputa eleitoral, os usuários das redes sociais aproveitaram para compartilhar a foto e se divertir com a situação.

A candidata Alice disse ser a favor de colocar o preço da bicicleta para R$ 5. Ainda no âmbito do meio de transporte, o aluno Kayron afirmou que no governo dele todos terão uma moto. Para os que gostam de comer, Laura prometeu fornecer salgadinho e Toddynho e Lorran declarou ser adepto ao churrasco. Já Luís apoia balada todo dia.

A aluna Keteyn prometeu uma foto dela grande. Os comentários da publicação brincaram que ela tem grande autoestima.