Das picapes aos SUVs: conheça 12 carros que chegarão ao Brasil em 2023

Se neste ano de 2022 o mercado automotivo apresentou dezenas de lançamentos, em 2023 são aguardados muitos outros. Alguns deles já estão confirmados e outros ainda são tratados como segredo pelos fabricantes. O CORREIO fez uma lista e antecipa para você 12 dessas opções:

A seguir, por marca, as principais novidades previstas para o ano que vem.

BMW

A nova geração do X1 será produzida no Brasil no primeiro trimestre de 2023

O renovado M2 coupé tem 460 cv de potência e chegará até o final do primeiro semestre ao país

CHEVROLET

A Montana mudou de porte para rivalizar com a Fiat Toro e será lançada no começo do ano

FORD

A Ford já confirmou a chegada da F-150, picape mais vendida dos EUA. No entanto, ainda não revelou quais versões virão

A nova geração da Ranger, que já chegou à Europa, será produzida na Argentina e, de lá, virá para o Brasil

Outro modelo que a marca afirmou que chegará ao mercado nacional é o Mach-E, SUV elétrico inspirado no Mustang

HONDA

A Honda irá importar da Tailândia o Civic com motorização híbrida. A previsão é para o começo do ano

Outro modelo da marca que será híbrido é o CR-V, SUV que concorre com o Toyota RAV4

Para disputar com o Corolla Cross, a Honda vai importar do México o ZR-V

JEEP

A Jeep vai ampliar sua linha eletrificada com uma versão híbrida plug-in do luxuoso Grand Cherokee

KIA

O importador da Kia para o Brasil oficializou que o primeiro elétrico da marca no país, será o EV6

TOYOTA

O Corolla terá uma inédita versão esportiva hatch com mais de 300 CV de potência

Ainda neste ano

E como 2022 ainda não terminou, pelo menos três lançamentos estão previstos para as próximas semanas. Dois deles são elétricos, o Peugeot e-2008 e o i4, da BMW. Ambos serão importados da Europa, o primeiro é um SUV e o outro é um sedã com estilo grand coupé.

O i4 será o primeiro sedã elétrico da BMW no país A Peugeot trará a nova geração do 2008 com propulsão elétrica O Pulse foi o escolhido para reestreia da Abarth no Brasil

Outro veículo que chegará às lojas em breve é o Pulse Abarth, uma configuração esportiva do SUV compacto da Fiat. Com preparação exclusiva, o modelo é equipado com o motor 1.3 litro turbo (até 185 cv) que é utilizado na Fiat Toro e no Jeep Renegade.