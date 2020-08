Datafolha: 89% dos brasileiros querem se vacinar contra a covid-19

Uma pesquisa feita pelo Datafolha mostra que 89% dos brasileiros pretendem se vacinar contra o coronavírus assim que a vacina estiver disponível. Outros 9% informaram que não têm intenção de se vacinar quando a imunização estiver disponível e 3% não sabem.

O instituto também perguntou aos entrevistados em quanto tempo a vacina vai estar pronta. 46% deles responderam que ainda no primeiro semestre de 2021, enquanto 22% acreditam que será no final do ano que vem. Para 25%, ainda este ano haverá uma vacina. 5% disseram não saber. Ninguém acredita que não haverá uma vacina.

A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. Os 2065 entrevistados foram ouvidos nos dias 11 e 12 de agosto e são brasileiros adultos que possuem celular. Foram ouvidas pessoas de todos os estados do país.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Vacinas

Na sexta (14), o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que a pasta acompanha todos os testes em andamentos das vacinas.

O Ministério da Saúde negocia um acordo para compra da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a farmacêutica AstraZeneca. Testes acontec no Brasil.

A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a covid-19. O anúncio, contudo, foi visto com desconfiança pela comunidade científica pela falta de transparência do país em relação ao processo e resultados. Todas as vacinas precisam passar por três fases e a da Rússia ainda está na fase 2, com testes em andamento.

Mesmo assim, os russos começaram ontem a produzir o primeiro lote da Sputnik V. O Consórcio Nordeste está em contato com o país para um possível acordo que permita uso da vacina. O Paraná já assinou parceria com a Rússia.