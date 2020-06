Datafolha: maioria dos brasileiros conhece alguém que pegou coronavírus

A proliferação do coronavírus no Brasil foi rápida. Já são mais de 500 mil casos e 30 mil mortes no país. Isso se reflete também na percepção das pessoas sobre a doença. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, 52% da população afirma que conhece alguém que contraiu o coronavírus.

A pesquisa também aponta que de cada 10 brasileiros, 8 relatam temer a covid-19. Dos entrevistados, 5% disseram já ter contraído o vírus (2% afirmaram ter feito teste, e 3%, disseram que não fizeram).

O instituto ouviu 2.069 brasileiros adultos em todos os estados do país por telefone nos dias 25 e 26 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.