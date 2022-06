Datena confirma no ar na Band que desistiu de candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena (PSC) desistiu de concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de 2022. Ele mesmo fez o anúncio nesta quinta-feira (30), ao iniciar o programa Brasil Urgente, na Band.

"Em primeiro lugar queria deixar a minha palavra de carinho para com o Presidente da República que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato de São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado, mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho", disse o apresentador.

Datena tinha anunciado que sairia de férias da Band a partir dessa sexta (1º), quando começa a vigorar a lei eleitoral e nenhum candidato pode mais fazer parte de programas de rádios ou TV, caso queiram concorrer ainda esse ano.

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio a Datena. Eles almoçaram juntos no último dia 21, como uma tentativa de Bolsonaro de convencer o apresentador a fazer parte da disputa na chapada do ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), que vai concorrer ao governo de São Paulo.

"Eu estou com o Datena lá, fechei com o Datena, está no outro partido e tem críticas, assim como tem gente que critica o Tarcísio, que critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio", disse Bolsonaro hoje.

Segundo pesquisa Exame/Ideia do começo do mês, Datena aprecia à frente nas intenções de voto para o Senado em São Paulo, em empate técnico com o ex-governador Márcio França (PSB).

Nas últimas três eleições, Datena mostrou interesse em ser candidato a senador, prefeito e vice-prefeito, mas sempre desistiu.