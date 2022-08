Davi Fiúza: audiência é realizada depois de 8 anos de desaparecimento; PMs são suspeitos

Depois de oito anos de espera e de várias remarcações, a primeira audiência de instrução que apura o desaparecimento de Davi Fiuza, 16 anos, é realizada nesta quarta-feira (31) na Vara Militar, no bairro do Bonfim. A sessão será para o interrogatório das testemunhas de acusação no processo que julgará policiais militares pelos crimes de sequestro e cárcere privado do adolescente, jogado dentro de uma viatura da Polícia Militar no dia 24 de outubro de 2014 e nunca mais visto. A previsão é que a audiência seja iniciada às 13h30 e com a presença dos PM's.

A audiência já foi adiada três vezes, porque é necessário que todos os acusados sejam intimados para comparecer à sessão. Na ocasião das investigações, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apontou que, 19, dos 23 PMs indiciados pelo caso, eram alunos do curso de formação da PM. Eles faziam uma operação final para obtenção do diploma de soldado, quando, segundo o inquérito, abordaram o garoto na Rua São Jorge e o raptaram. O inquérito aponta que os alunos eram supervisionados por quatro PMs da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão), com patentes de tenente, sargento e cabo. Davi até hoje não foi localizado.

Porém, em 10 de setembro de 2018, o Ministério Público do Estado (MP-BA) denunciou sete PM’s por sequestro e cárcere privado do adolescente: Moacir Amaral Santiago, Joseval Queirós da Silva, Genaro Coutinho da Silva, Tamires dos Santos Sobreira, Sidnei de Araújo dos Humildes, George Humberto da Silva Moreira e Ednei da Silva Simões.

O processo que apura o desaparecimento de Davi foi para a Justiça Militar a partir da definição da juíza Ailze Botelho Almeida Rodrigues. A magistrada tomou a decisão com base a Lei 13.491/17, de outubro de 2017, que diz que todos os crimes cometidos por policiais militares serão julgados pela Justiça Militar, com exceção de homicídios, que continuam na justiça comum.

Caso Davi Fiúza: PM's são julgados em Vara Militar. Adolescente segue desaparecido há oito anos (Reprodução)

O desaparecimento dele repercutiu nacionalmente e também fora do Brasil, através da Anistia Internacional (AI) que vem cobrando celeridade no caso – a AI é uma organização não governamental que defende os direitos humanos com mais de 7 milhões de membros e apoiantes em todo o mundo. Integrantes da AI estão em Salvador para acompanhar o julgamento.

David Fiuza foi mais uma vítima do chamado “sumiço forçado”, que acontece quando outras pessoas provocam o afastamento, como em um sequestro, ou diante de uma ação do próprio Estado. Somente neste ano, a Bahia já registrou uma média de 7 pessoas desaparecidas por dia.

A reportagem tentou falar com os parentes de David Fiúza, mas sem sucesso.

O caso

Davi Fiúza desapareceu por volta das 7h30 do dia 24 de outubro de 2014, quando conversava com uma vizinha na Rua Vila Verde, em São Cristóvão, e foi levado por um grupo de homens. Duas semanas depois, a mãe do adolescente, Rute Fiúza, divulgou o caso, acusando policiais militares pelo sumiço. "Meu filho estava na rua, conversando com uma moradora, quando policiais da PM, Rondesp e Peto chegaram ao local", disse Rute na ocasião à reportagem.

Segundo ela, o grupo dirigia dois carros descaracterizados, um Gol prata e um Sandero cinza. "Eles tiraram a camisa do meu filho, colocaram um capuz no rosto dele, e amarraram as mãos e os pés. Em seguida, colocaram Davi no porta-malas do Gol e foram embora", contou Rute, na época.

Rute Fiúza, mãe de David. Até hoje a família aguarda por justiça e esclarecimento sobre o desaparecimento do menino (Reprodução)

Davi foi sequestrado dois dias antes do segundo turno das eleições de 2014. Durante o período eleitoral – cinco dias antes da votação e 48 horas após o seu fim –, a prisão de qualquer eleitor só pode ser feita em flagrante. Os familiares de Davi deram queixa na Corregedoria da Polícia Militar. Ainda em 2014, a corregedoria passou o caso para a Polícia Civil, afirmando não ter encontrado indícios consistentes da participação de PMs.

Justiça militar

A justiça militar guarda certa peculiaridade em seu funcionamento se a compararmos com a justiça comum. Como principal diferença da justiça comum, em primeiro grau de jurisdição, a atuação jurisdicional é exercida por uma pessoa, juiz togado, que irá julgar o caso trazido.

Já na Justiça Militar ocorre o que é chamado de escabinato, que nada mais é do que o julgamento feito por um conjunto de julgadores, composto por um juiz Federal (justiça Militar da União), ou um juiz de Direito (Justiça Militar dos Estados e Distrito Federal) e quatro militares (juízes militares) de carreira, que juntos compõe o que é chamado de Conselho de Justiça, podendo ser este permanente ou especial.

O Conselho de Justiça Permanente tenha esse nome, ocorrerá sempre o rodízio dos militares que o compõe. Estes militares são sorteados a cada três meses ficando à disposição da auditoria militar, para processar e julgar todos os processos de sua competência. Compete ao Conselho de Justiça julgar os crimes militares praticados por praças. Já o Conselho Especial de Justiça, possui competência para processar em julgar crimes militares praticados por oficiais, e a duração desse conselho não é definida, durará tanto quanto durar o processo para o qual este conselho foi instituído, daí a sua categoria especial.