David sobre gol na estreia da Copa do Brasil: 'Eu estava concentrado'

Ele acabou de ser promovido ao time principal, mas já está mostrando faro de artilheiro. Em cinco jogos com a camisa do Vitória, David marcou dois gols, ambos em estreias. O atacante de apenas 21 anos foi o autor do tento que garantiu o triunfo por 1x0 contra o Águia Negra na noite desta terça-feira (9), no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro da edição 2021 da Copa do Brasil.

O Leão, que só precisava empatar, se classificou sem sufoco à segunda fase do torneio nacional. "Com certeza foi um gol muito importante, pra garantir a gente na próxima fase. Eu estava atento e concentrado para botar a bola pra dentro", comemorou David após o apito final.

O gol dele foi marcado aos 27 minutos do 2º tempo, quando Ygor Catatau foi na linha de fundo e deu passe açucarado. De frente para o gol, o prata da casa estufou a rede e definiu o placar. O outro gol da carreira de David foi marcado na estreia dele como profissional, na rodada de abertura do Campeonato Baiano, quando o Vitória empatou com o Unirb em 3x3.

David e o Vitória voltam a entrar em campo no sábado (13) para o primeiro Ba-Vi da temporada. O clássico, válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, acontecerá no Barradão, às 16h.





Agora é focar no próximo jogo"