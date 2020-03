David Uip faz exames para coronavírus após febre e tosse

O médico David Uip, coordenador do Centro de Contingência para Coronavírus em São Paulo fez exames no Hospital Sírio-Libanês, nesta segunda-feira (23), depois de acordar com sintomas de febre e tosse. A informação foi dada pelo governador João Doria (PSDB) durante entrevista no Palácio dos Bandeirantes.

A informação foi confirmada pela secretaria estadual de Saúde. David Uip aguardará o resultado em isolamento, na sua casa, no bairro do Morumbi, segundo o G1 São Paulo.

"Ele está fazendo exames neste momento no Hospital Sírio-Libanês. Não há nenhuma indicação efetiva que ele possa estar contaminado, mas aqui dentro do regime de total transparência que temos com a imprensa e opinião pública, ele está fazendo exames neste momento. Diante do resultado deste exames poderemos nos manifestar de maneira mais clara e objetiva. Desejamos e esperamos que não seja nada de grave e que ele possa estar conosco em breve", afirmou Dória.

O próprio governador de São Paulo disse que pode fazer o exame.

"Se houver alguma situação que exija exames também da minha parte como governador do estado de São Paulo e todos que têm convívio com o o Doutor David Uip ao longo desse período, nós também nos submeteremos a exames. É assim que se faz de forma clara, objetiva e transparente."