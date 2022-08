Davó recusa proposta de clube russo e segue no Bahia

O diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland, confirmou que o atacante Matheus Davó recusou a proposta da uma equipe da Rússia e vai seguir no Esquadrão. O dirigente havia recebido o comunicado do Corinthians, clube que o emprestou ao Bahia e que tinha interesse em negociá-lo.

“Recebemos uma notificação de uma proposta que o Davó recebeu da Rússia e, quando fomos notificados, fizemos todos os esforços para cobrir [a proposta], porque contratualmente tínhamos essa possibilidade. Não tínhamos possibilidade financeira para isso nesse momento, mas continuamos fazendo esforço para mantê-lo de alguma forma. E o mais importante disso, além dos esforços que o Bahia fez, foi o atleta se declarar muito feliz sobre o momento que ele está vivendo no clube, de estar muito feliz aqui no Bahia, e isso foi preponderante na decisão e a gente fica muito feliz de saber disso também”, declarou.

Matheus Davó é o artilheiro do Bahia na Série B do Campeonato Brasileiro com oito gols, além de ter dado três assistências. Na artilharia do ano ele aparece na segunda posição, atrás do colombiano Hugo Rodallega. O contrato de empréstimo do jogador é até o fim da temporada.

Freeland afirmou que a diretoria tem se esforçando para manter os jogadores mais importantes do elenco até o término da Série B, em novembro, apesar de reconhecer que a janela de transferências para clubes europeus aberta até o fim de agosto seja um risco.

“O clube entende que ele [Davó] é muito importante para nossa trajetória e vai continuar fazendo todos os esforços para que nenhuma das nossas peças principais sejam perdidas nessa reta importante que a gente vai entrar na competição. Sabemos que essa janela ainda está aberta para alguns países, mas o clube vai fazer todos os esforços possíveis para manter os principais jogadores”.

Recentemente, o próprio Davó havia dito em entrevista coletiva que tinha vontade de seguir no Bahia. "Eu estou muito feliz aqui, é claro que não depende só de mim, mas a minha vontade é continuar fazendo um bom desempenho, continuar aqui em uma cidade que eu me adaptei, um clube que eu me adaptei, e que eu tenho aquele amor pelo clube. Então tenho vontade de continuar e vamos ver o que tem pela frente", disse na época.