Davó revela alívio após gols e projeta 'guerra' contra o Tombense

Dias depois de ter sido o herói do Bahia ao marcar os dois gols no triunfo sobre a Ponte Preta, o atacante Matheus Davó ainda é só felicidade. Na manhã desta segunda-feira (23), ele concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo.

Entre os temas abordados, o jogador falou sobre a ansiedade para marcar o primeiro gol pelo Bahia. Desde a saída de Rodallega da equipe, o camisa 88 foi escalado como centroavante, mas vinha pecando nas finalizações.

"Não imaginava que ia ser tão especial assim. Estava ansioso, e, da forma que foi, com a vontade que foi, e trazendo um triunfo, foi bastante especial. Principalmente porque foi, dos jogos que eu fiz, o que teve maior lotação. Mais de 24 mil pessoas no estádio. Estou muito feliz", disse Davó.

Com os dois gols marcados sobre a Macaca, Davó se igualou a Rildo, Vitor Jacaré e Daniel como artilheiros do Esquadrão na Série B do Brasileirão.

"É muito importante os gols saírem, mas o mais importante é ajudar o Bahia. A gente tem um só objetivo, o grupo todo. Um dia eu vou fazer dois gols, outro dia vai ser outro atacante, como já aconteceu. Mas o mais importante é isso, todo mundo junto em um só objetivo, que é ir para a Série A", completou.

Apesar de ainda recordar com emoção os primeiros tentos, Matheus Davó garante que já está focado no próximo compromisso do Bahia. Nesta sexta-feira (27), o Esquadrão encara o Tombense, em Minas Gerais. Mesmo com o time mineiro ocupando a lanterna do torneio, o jogador projeta que vai ser um jogo difícil.

"Um adversário que ainda não conseguiu muitos pontos, então temos que entrar focados, porque é jogo da vida deles. Então sabemos que é uma viagem longa, cansativa, vai ser guerra. Estamos treinando para chegar lá preparados para mais um triunfo", afirmou.