De bandeja: Thiago Carleto é o garçom do Vitória na temporada

Ele é um dos principais líderes do elenco do Vitória, mas contribui dentro de campo com muito mais do que experiência. Os números mostram que Thiago Carleto é um dos jogadores mais eficientes do grupo comandado pelo técnico Geninho. O lateral esquerdo participou de 46,2% dos gols marcados pelo time principal do Leão no começo desta temporada.

Estufando a rede ou dando assistências para os companheiros, o paulista colocou o nome em seis dos 13 tentos comemorados pelo elenco na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Não foram levados em consideração os jogos do Campeonato Baiano, torneio em que o clube foi representado pelo agora extinto time de aspirantes, treinado pelo já demitido Agnaldo Liz.

Thiago Carleto marcou dois gols este ano, ambos de falta, nos triunfos contra Bahia (2x0) e River-PI (4x1), pelo Nordestão, e serviu os companheiros quatro vezes, também no torneio regional. Foi dele a cobrança de escanteio que resultou no gol de Vico, no Ba-Vi, e o cruzamento para o de Léo Ceará, contra o River-PI. Foi efetivo também ao tocar para Guilherme Rend garantir o empate com o Sport (1x1) e ao lançar Léo Ceará, que iniciou a vitória contra o CRB (2x1).

O lateral não apenas mostra eficiência, como também regularidade. Presente nos 10 jogos comandados por Geninho este ano, Thiago Carleto só não foi titular no empate sem gols com o Freipaulistano, na 4ª rodada da Copa do Nordeste. Poupado, ele foi substituído por Rafael Carioca, mas entrou em campo durante o segundo tempo. O jogo contra o River-PI, também pelo regional, foi o único em que não ouviu o apito final dentro das quatro linhas. Com o Vitória goleando, saiu mais cedo de campo.

Thiago Carleto chegou ao Vitória em 1º de outubro do ano passado e estreou uma semana depois, no triunfo por 3x1 contra o Oeste, no Barradão, na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Não saiu mais do time. O lateral foi titular em 11 partidas e jogou os 90 minutos de todas elas.

Carleto só desfalcou a equipe na antepenúltima rodada da competição. Suspenso, não pôde ajudar o Leão na derrota por 2x1 para o América Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em 2019, ele marcou três gols com a camisa vermelha e preta, sendo dois de pênalti e um de falta.

Peça fundamental para evitar o rebaixamento do rubro-negro à Série C, Thiago Carleto renovou contrato por mais dois anos em dezembro. O vínculo do jogador com o rubro-negro é até o final de 2021. Portanto, terá muito tempo para melhorar ainda mais as próprias estatísticas com a camisa do Leão.

Carleto e o elenco vermelho e preto estão de férias coletivas até o final do mês. Os campeonatos estão paralisados por causa da pandemia do novo coronavírus e ainda não existe previsão de retorno do Baianão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, assim como o início do Brasileirão da Série B.