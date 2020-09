De chutes em Ana Furtado a xixi no palco: Gafes do Encontro viralizam na web

Há seis anos no ar na Globo, o Encontro, programa apresentado por Fátima Bernardes, já exibiu vários momentos inusitados, constrangedores e até de acidentes que aconteceram ao vivo. Alguns deles foram relembrados por um perfil no Twitter - em uma 'thread', com melhores momentos da atração - e usuários da rede social estão se divertindo com as lembranças.

Algumas são divertidas e outras um tanto constrangedoras. Momentos como chutes que Ana Furtado levou e o dia em que uma vaca fez xixi no palco do programa estão entre os mais marcantes.

O usuário identificado como Thiago foi quem começou a publicar uma série do que chamou de "melhores momentos" do Encontro. Na seleção, aparecem vídeos curtos, de menos de um minuto, de edições do programa dos últimos seis anos.

O público se lembrou, por exemplo, de dois momentos em que Ana Furtado levou chutes quando substituiu Fátima Bernardes na atração. Em janeiro de 2018, ela foi chutada por Marcelo Adnet enquanto os dois dançavam ao som da banda Psirico. Ana já havia levado um chute no programa em 2015, quando Fernanda Souza demonstrou suas habilidades com artes marciais e acertou a apresentadora.

Fátima Bernardes também já pagou micos em seu próprio programa. Ela já levou uma bolada na cara, caiu sentada e passou por poucas e boas.

Os convidados do Encontro também passaram por diversos momentos que provocaram aquela vergonha alheia no público. Neste ano, o cantor Dodô estava com o nariz escorrendo e deixou escapar catarro durante uma participação por chamada de vídeo.

Já em 2016, uma convidada animal teve uma atitude muito deselegante. Uma vaca, levada ao programa para interação com o elenco de Êta Mundo Bom! e com crianças, fez xixi no palco, para susto de todos. "Isso não é leite", comentou Fátima Bernardes.

A lista do Twitter tem 21 trechos do programa considerados como melhores momentos e tem sido compartilhada por milhares de usuários. Confira os vídeos.