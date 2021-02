De férias em Salvador, Gianecchini se declara: 'Bahia meu amô!'

O ator Reynaldo Gianecchini desembarcou há alguns dias em Salvador, na Bahia, onde está circulando com as amigas Verena Croesy e Lili Bautista. Por aqui, o ator se hospeda no Fera Palace, no Centro Histórico.

O hotel, que estava fechado há meses por causa da pandemia, voltou a funcionar em dezembro. Os quartos têm uma vista exuberante para a Baía de Todos os Santos e a decoração tirou proveito da arquitetura art déco. O mood é de uma viagem no tempo, com confortos atuais.

Nas redes sociais, Giane postou diversas fotos na cidade que está diferente, mais quieta, mas pronta e segura para dar as boas-vindas aos visitantes. Sem abraços e beijinhos, é claro, mas transmitindo axé pelos cotovelos. "Bahia meu amô!", se declarou numa foto que mostra a Prainha do MAM.

Veja os cliques.

