De frente pro mar: cinema drive-in começa a funcionar em Salvador

A estudante Luana Sant'Anna vive a rotina de boa parte dos jovens que moram com os avós nesta pandemia. Evita ao máximo sair de casa e quando vai é para resolver alguns pepinos de supermercado, farmácia ou eventuais emergências. Paralelo a isso, tenta consolar o coração da vovó Vera Lúcia, acostumada a não ficar em casa. Fã de cinema, Luana se dá nota 8 numa escala de vício que vai de 0 a 10. Ela sempre sonhou em assistir a um filme no modelo drive-in, que nem aparecia nas películas antigas. Ela deve realizar esse sonho durante a semana porque o Big Drive-In de Salvador já começa a funcionar a partir desta quinta-feira.

A primeira semana de sessões vai de quinta a sábado e tem filmes como Jurassic Park e Velozes e Furiosos 5. O último dia terá um show da Banda Eva. “Vai ser uma oportunidade de ir com toda a família, uma chance de sair depois desse tempo todo em isolamento”, explica Luana, completando que deve assistir ao musical Mamma Mia no drive-in.

Luana e a avó Vera posam para a foto em viagem feita para Amsterdam em 2018 (Foto: Acervo Pessoal)

O visual de frente para o mar da Boca do Rio também é um atrativo que pesa para atrair a estudante de fisioterapia. Toda a estrutura será abrigada pelo novo Centro de Convenções da capital baiana. Diretor de Operações da Zum Brasil, Bruno Portela quer oferecer uma experiência completamente segura para todo o mundo que pegar o seu carro e for curtir a novidade. Os convites são vendidos por carro, que podem estar ocupados por até quatro pessoas. O valor para entrada do cinema é R$ 90 por sessão.

Para o show da Banda Eva o valor dos ingressos é dividido por setores: Azul (R$ 150), Vermelho (R$ 130), Amarelo (R$ 110) e Branco (R$ 90). “Estávamos com saudade de estar na ativa e acho que as pessoas estão precisando sair um pouco, respirar fora de casa. E aqui é possível fazer isso de uma forma completamente segura porque você não sai do carro, a fila para banheiro será organizada por aplicativo e também dá para pedir delivery. A segurança é garantida”, diz Portela.

Todos esses protocolos são imposições da Prefeitura de Salvador para que o drive-in aconteça sem expor os clientes ao risco de se contaminar pelo novo coronavírus. Como é de se imaginar, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas pelo condutor.

As medidas servem para seduzir pessoas como a arquiteta Bruna Ferreira. Doida por cinema, ela conta que ficava de frente para a telona pelo menos uma vez por semana antes da pandemia. Isso sem contar todo o consumo de séries, filmes e documentários dentro de casa. “Era algo que me fazia muito bem. Quando entro no cinema, esqueço de todos os problemas, da rotina, me sinto à vontade para desligar o celular e ignorar o mundo lá fora”, conta.

Antes da abertura para o público geral, haverá uma espécie de pré-estreia, nesta quarta-feira, com exibição do documentário Axé - Canto do Povo de Um Lugar, dirigido pelo cineasta e produtor baiano Chico Kertész. O próprio Chico é uma das presenças garantidas, ao lado de nomes como Rafa e Pipo Marques e Duda Sanches, que confirmaram presença.

Promoção

Quem for assinante CORREIO terá 40% de desconto no valor do ingresso para o cinema, que custa R$ 90/carro. Com isso, nossos assinantes pagam R$ 54/ carro. Ou seja: num veículo com as quatro pessoas permitidas pelo limite, cada um paga apenas R$ 13,50.

Responsável pelo marketing do Clube Correio, Monique Duarte conta que a parceria com o Big Drive-in Salvador aconteceu graças a uma parceira de longa data, a Carambola Produções. “O desconto exclusivo de 40% para o Clube Correio, proporciona aos assinantes a oportunidade de viver uma experiência inédita, podendo sair de cas no conforto e segurança do seu carro e pagando mais barato”, avalia Monique.

Confira a programação da semana:

Quinta-feira (30/07)

19h – Jurassic Park – Parque dos Dinossauros – Ficção/Ação

22h30 - Os Soldados Secretos de Benghazi – Guerra/Ação

Sexta-feira (31/07)

15h – Kung Fu Panda III – Animação/infantil

19h – Missão Impossível-Efeito Fallout – Ação/Aventura

22h30 - Aliados – Guerra/Romance

Sábado (01/08)

15h - Mamma Mia – Musical/Comédia

19h – Clube de Compras em Dallas

Domingo (02/08)

15h – Pica-Pau O Filme – Família/Animação

19h – Velozes e Furiosos 5- Operação Rio – Ação/Thriller

22h30 – O Chamado 3 – Terror/Thriller

Show: Sábado (01/08)

22h30 – Banda Eva