De graça: 25 vagas em cursos de capacitação profissional em Salvador; veja como se inscrever

O Monte Tabor - Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária - oferece, por meio do Centro de Educação Profissional Ludovica, cursos gratuitos de capacitação direcionados a pessoas desempregadas ou inscritas em programas de distribuição de renda do Governo Federal. São cursos nas áreas de atendente de farmácia, atualização em hemodiálise, atualização em UTI, auxiliar de classe, copeiro dietista, cuidador de idosos e recepcionista.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis por curso. As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas até o dia 22 de outubro, de forma presencial, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, e na sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na sede do Ludovica, na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima

É necessário apresentar identidade (RG) ou outro documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou ensino médio, carteira de trabalho ou comprovação de desemprego (FGTS ou INSS).

No mesmo dia, a candidata ou candidato deverá fazer a avaliação de nivelamento, que tem caráter classificatório. O resultado será divulgado no dia 28 de outubro, quando também começam a ser realizadas as matrículas. As aulas começam no dia 21 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas pelo link bit.ly/LudovicaCursosGratuitos, ou por meio do Whatsapp (71) 9 9726-0077 ou do telefone (71) 3409-8130, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

SERVIÇO

O que: Inscrições para cursos gratuitos de capacitação

Quando: 21/09 a 22/10

Onde: Centro de Educação Profissional Ludovica - Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima

Informações: bit.ly/LudovicaCursosGratuitos | (71) 9 9726-0077 (WhatsApp) | (71) 3409-8130