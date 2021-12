De graça: Salvador tem 630 vagas em cursos para jovens a partir de 16 anos; veja onde

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que atua nos bairros do entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte, abriu inscrições para nove cursos gratuitos de férias que acontecerão em janeiro de 2022. São oficinas e workshops de Roteiro de História em Quadrinhos, Conteúdo para Web, Inglês, Teatro, dentre outros, voltados para a capacitação de jovens a partir de 16 anos, matriculados ou egressos de escolas públicas.

No total, são 630 vagas abertas para moradores de Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio, São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange. As aulas são presenciais e acontecem a partir de 10 de janeiro. As cargas horárias variam de 4h a 14 horas, a depender da qualificação escolhida. Para inscrições, lista dos cursos e calendário de cada um, o jovem deve acessar os links https://bit.ly/inscricaoferias_ss2022 e https://bit.ly/inscricaoferias_sns2022. Mais informações pelos WhatsApps (71) 98263-5530 ou 98171-6202.

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui 11 anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social. Com cerca de 5,3 mil atendimentos ao ano, em Salvador, Recife, Fortaleza e Aracaju, o Instituto beneficia a juventude no desenvolvimento intelectual e cultural e atua para elevar sua capacidade de inserção no mundo do trabalho.