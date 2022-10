De Juliette a Dom Casmurro: debate de presidenciáveis rende memes nas redes

O último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno das eleições movimentou as redes sociais na noite desta quinta-feira (29). Diante de discussões acaloradas, pouca exposição de propostas e troca de acusações, restou para os internautas a criação de memes dos momentos mais icônicos da noite.

O destaque principal foi o baiano Padre Kelmon, candidato pelo PTB. Em debate direto com a candidata Soraya Thronicke (União Brasil), ele foi chamado, entre outras coisas, de “padre de festa junina”. Os intenautas foram além e imagens nas redes sociais chegaram a associá-lo à Grávida de Taubaté.

A polêmica em torno do candidato do PTB surgiu após suspeitas de que ele não seja padre de verdade. Padre Kelvin ainda foi acusado pelo candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT) de estar usando fantasia.

Soraya Thronicke também virou meme por ter errado o nome de Kelmon. Na ocasião, ela chamou o candidato de Kelson, trocou por Kelvin quando foi corrigida e, por último, decidiu usar o termo “Candidato Padre”.

Assim como Thronicke, a candidata Simone Tebet (MDB) repercutiu ao errar o nome de Soraya e chamá-la de “candidata Bolsonaro”. Ciente da gafe, Tebet se desculpou de imediato e afirmou à candidata do União Brasil que “jamais a desrespeitaria”.

Apesar do clima de diversão nas redes sociais, nos estúdios da Globo as tensões e desavenças entre os presidenciáveis pairavam no ar. Com isso, os confrontos ficaram cada vez mais contundentes. No topo das discussões que mobilizaram o público no Twitter e Instagram, Soraya Thronicke foi protagonista outra vez quando perguntou ao Padre Kelmon se ele não tinha medo de ir para o inferno.

De acordo com a candidata, o Padre Kelmon estaria no debate com o objetivo de servir de cabo eleitoral do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), uma vez que Kelmon já havia saído em defesa do atual presidente em outras ocasiões, inclusive nos assuntos relacionados à postura dele durante a pandemia.

Em reação, Kelmon, que já havia feito isso antes mesmo da pergunta polêmica, interrompeu o tempo de fala de Soraya diversas vezes para contrapor suas palavras. A atitude continuou durante o tempo de outros candidatos e fez com o apresentador William Bonner, que fazia a mediação do debate, tivesse que intervir para chamar atenção para as regras acordadas previamente.

Solidários a Bonner, os internautas circularam memes que comparavam a tarefa do apresentador de mediar o debate com a trajetória da influenciadora e cantora Juliette no BBB21. Aparentando irritação, o apresentador chegou a dizer que o Padre Kelmon tinha inventado uma regra nova ao interromper tantas vezes os outros candidatos.

Memes demonstrando a insatisfação de eleitores e envolvendo o clássico de Machado de Assis também repercutiram, fazendo a diversão dos internautas em meio ao caos televisionado.

* Com orientação da chefe de reportagem Fernanda Varela