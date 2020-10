De Kid Bengala a Thammy: os famosos que irão disputar eleições de 2020 no Brasil

Dezenas de milhares de candidatos disputam o cargo de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2020. Para ganhar uma vantagem e garantir um lugar no seleto grupo dos eleitos, alguns candidatos tem ao seu favor a fama conquistada antes do periodo eleitoral.

O Extra levantou uma lista de candidatos bastante variada. são ex-modelos, atriz, esportistas, cantor e até ator pornô. Valéria Monteiro, por exemplo, que já apresentou na TV atrações importantes como “Fantástico” e o “Jornal Nacional”, é candidata a vice-prefeita de Campinas, em São Paulo. Já no Rio, Jonathan Pôncio também entrou na disputa para uma vaga de parlamentar.

Thammy Miranda

Filho da cantora Gretchen, Thammy Miranda (PL) tenta ser vereador na cidade de São Paulo. Homem trans, Thammy tema atuação em favor das minorias como uma de suas principais bandeiras. Aos 38 anos, ele é casado com Andressa Ferreira. Os dois são pais do pequeno Bento.

Foto: Reprodução

Jonathan Pôncio

Jonathan Couto (MDB) vive um relacionamento com a influenciadora Sarah Pôncio. Apesar de não são casados de papel passado, ocasal tem dois filhos. O jovem de 26 anos também é pai de uma criança de outro relacionamento. Jonathan, aliás, usa o sobrenome famoso da família da mulher na canditura a uma vaga de vereador no Rio.

Valéria Monteiro

Ex-apresentadora do Fantástico, Valéria Monteiro (Rede), disputa o cargo de vice-prefeita em Campinas, São Paulo. Ela concorre na chapa encabeçada André von Zuben, do Cidadania. Conhecida da telinha, Valéria, que tem 55 anos, está envolvida com política há alguns anos e já pertenceu a diferentes legendas.

Neném, da dupla com Pepê

Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Neném (PROS), da dupla com Pepê, disputa uma vaga de vereadora em São Paulo. Aos 45 anos, Neném está solteira.

Kid Bengala

Ator pornô conhecido por ter um órgão sexual avantajado, Clóvis Basílio (PTB), o Kid Bengala, disputa uma vaga na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ele tem 65 anos.

Ator concorreu a cargos públicos em outras oportunidades (Foto: Reprodução)

Diego Hypólito

Conhecido nacionalmente, o ginasta Diego Hypólito (PSB) também entrou na disputa para ser vereador em São Paulo. Ele, que já conquistou medalhas em diversos campeonatos, tem 34 anos e é irmão da também atleta Daniele Hypólito.