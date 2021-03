De Lamborghini a Rolls-Royce: 11 carros de polícia que são sonhos de consumo

As viaturas policiais costumam ser carros convencionais que passam por adaptações e reforços. Mas, em alguns países, modelos de marcas desejadas como BMW, Lamborghini e até Rolls-Royce ganham o giroflex e passam a patrulhar as ruas.

Usar carros bem preparados e sonhos de consumo na frota policial é uma ação que tenta mostrar para a população que a segurança está sendo priorizada. Além de ser um recado para os infratores, afinal, em muitos casos será difícil ter um carro mais rápido que a viatura.

No Brasil, a Polícia Rodoviária Federal incorporou a sua frota no final de 2019 um Dodge Challenger. O esportivo foi apreendido em uma ação contra o tráfico drogas em 2017 e é utilizado em Foz do Iguaçu, na região da fronteira com o Paraguai.

Confira a seguir algumas máquinas usadas pela força policial ao redor do mundo.

BMW i8 na República Tcheca

Em 2018, a polícia da República Tcheca recebeu da BMW um i8 para utilizar por seis meses. O esportivo recebeu as cores da corporação e um giroflex no teto, mas só ficou um mês na frota pois sofreu um acidente durante uma perseguição.

Equipado com um motor 1.5 tricilíndrico de 231 cv e um elétrico de 131 cv, ele tem uma potência combinada de 362 cv. Com esse conjunto, seu consumo ultrapassa os 45 km/l e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos.



Dodge Challenger no Brasil



O modelo foi fabricado em 2010 e utiliza um motor V8 de 5.7 litros que entrega 377 cv de potência de 55,4 kgfm de torque. Essa unidade não recebeu nenhuma preparação especial, recebeu apenas o grafismo da Polícia Rodoviária Federal.



Ford Ranger Raptor no País de Gales



A versão mais rápida da Ranger, a Raptor, está alocada com a polícia do sul do País de Gales. A picape de 2,5 toneladas é equipada com um motor 2 litros a diesel que entrega 214 cv de potência e acelera de 0 a 100 km/h em 10 segundos. Essa mesma divisão policial conta também com um Focus ST com 280 cv de potência.

Honda Civic Type R na Austrália



O estado australiano de Nova Gales do Sul criou uma iniciativa chamada Eye Watch, pedindo que os cidadãos interajam mais com a polícia, relatando crimes ou situações suspeitas.

E alguém do governo acreditou que era uma boa ideia fazer propaganda com um Honda Civic Type R, com 320 cv de potência, caracterizado com o logo da iniciativa. Virou um show car que tem o objetivo de apenas rodar pelas comunidades, sem que faça qualquer outro trabalho.

Lamborghini Huracán na Itália



A província de Bolonha, onde fica a cidade sede da Lamborghini, tem uma relação estreita com o fabricante de superesportivos.

Um dos frutos da parceria do governo com a marca é a utilização de um Huracán em missões especiais, como transporte de órgãos para transplantes ou suporte em situações de emergência, quando a velocidade para chegar ao local da ocorrência é fundamental.

Seu motor 5.2 V10 de 610 cv permite que acelere de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e tem velocidade máxima de 341 km/h.

Rolls-Royce Ghost na Inglaterra



Por um dia, apenas. O ultraluxuoso Rolls-Royce, que é produzido na Inglaterra, foi cedido para a Polícia do condado de Sussex para um evento.

Caracterizado como viatura, o modelo que chega aos milhões de reais, atraiu diversos olhares e serviu de "isca" para a arrecadação de doações para um hospital infantil na região.

Smart Fortwo em Nova York



Na cidade de Nova York o espaço é raro, por isso um subcompacto como o Smart foi adotado pela polícia. Normalmente denominado como Fortwo, para dois, o modelo escolhido foi renomeado para Forcops (para policiais) e é utilizado para patrulhamento, não se envolve em perseguições e não leva ninguém sob custódia. Há outros 8 mil carros de polícia na cidade para esses trabalhos, deixando os 250 Smart livres para suas tarefas de monitoramento.

Supercarros em Dubai



A frota da polícia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, inclui carrões como Aston Martin One-77, Audi R8, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT, BMW i8, BMW M6 Gran Coupé, Chevrolet Camaro SS, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, McLaren 570S, McLaren MP4-12CC, Brabus Mercedes-AMG G63 Brabus, Mercedes-AMG SLS, Nissan GT-R e Porsche 918 Spyder. Sonhos de consumo para quem aprecia luxo e esportividade.

Preparação real

Enquanto alguns carros são apenas caracterizados, outros recebem diversas modificações para partir para o embate com suspeitos. É o caso de modelos como o Ford Police Interceptor Utility, baseado no Explorer, e o Chevrolet Tahoe Police Pursuit Vehicle.





O novo Ford Police Interceptor é baseado no SUV Explorer A Chevrolet também está na disputa e oferece uma versão especial do Tahoe O interior é adaptado e o veículo ganha equipamentos especiais

Esses modelos recebem preparação de fábrica nas suspensões, ganham reforços blindados na carroceria e equipamentos especiais. No Ford, por exemplo, há um Modo de Vigilância, que avisa ao motorista quando alguém chega por trás da viatura, fechando as janelas e travando as portas.